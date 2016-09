- Brak wyraźnych podwyżek cen na ryku hurtowym pomaga obniżkom cen na stacjach benzynowych. Benzyny i olej napędowy w sprzedaży detalicznej przestały rosnąć w pierwszych dniach września i od tego czasu średnie ceny w kraju spadły od 3 do 5 groszy na litrze - uzasadnia Cieślak.

Zauważa jednoczenie, że póki co te dotychczasowe obniżki nie są w stanie zrekompensować sierpniowych podwyżek. - W ciągu dwóch ostatnich dekad sierpnia benzyny podrożały o 18 gr/l, a olej napędowy o 22 gr/l - przypomina analityk.

Średnie ceny paliw na stacjach (22.09.2016):

benzyna bezołowiowa 95 - 4,42 zł/l (-2 gr/l),

benzyna bezołowiowa 98 - 4,73 zł/l (-3 gr/l),

olej napędowy - 4,24 zł/l (-2 gr/l),

autogaz LPG - 1,90 zł/l (+2 gr/l).

W ocenie Cieślak sytuacja na rynku detalicznym nie powinna się gwałtownie zmienić także w przyszłym tygodniu. - Spodziewamy się delikatnych korekt w dół lub stabilizacji na obecnym poziomie - zapowiada.

Czytaj więcej Nowy samochód polskiej firmy Arrinera jedzie do homologacji. A w drodze kolejny model Opel mokka X już nad Wisłą. To następca auta, które najczęściej wybierali Polacy [FOTO]

Polska Izba Paliw Płynnych informuje z kolei, że benzyna jest dziś o 8 gr/l tańsza niż 1 lipca br., ON powrócił do tamtych wartości, a autogaz notuje wzrost o 29 gr/l. Jednak w porównaniu z 21 września 2015 r. polscy kierowcy nadal płacą o 9 gr/l mniej za ON, o 18 gr/l za Pb95, a 10 gr/l więcej za autogaz.

Najtańszy olej napędowy mają stacje w woj. śląskim: 4,18 zł/l (-2 gr/l od 16 września br.), najdroższy zaś zachodniopomorskie: 4,30 zł/l (czyli -2 gr/l przez ostatnie 7 dni). Największe zmiany tego notowania to podkarpackie: -8 gr/l przy średniej 4,23 zł/l.

Stacje w woj. śląskim sprzedają też najtańszą benzynę: średnia 4,34 zł/l (-2 gr/l); a zachodniopomorskie najdroższą: 4,50 zł/l (-2 gr/l). Największe zmiany tego notowania to lubuskie: -4 gr/l przy średniej 4,35 zł/l.

Województwo lubelskie to od pewnego czasu najtańszy autogaz LPG: 1,87 zł/l (+3 gr/l). Najdroższy ponownie zachodniopomorskie: 2,03 zł/l (+4 gr/l - to największe zmiany tego notowania).