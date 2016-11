Zaletą samochodu z instalacją LPG są oszczędności związane z niższą ceną paliwa. Samochody napędzane gazem mają jednak skłonność do większej awaryjności, zwłaszcza w okresie zimowym. Specjalnie dla dziennika.pl eksperci serwisu ogłoszeń motoryzacyjnych otoMoto.pl wyjaśniają, jakie mogą być tego przyczyny i podpowiadają co robić, by jazda samochodem na gaz sprawiała zimą jak najmniej problemów.

Jeżeli podczas przełączania auta na gaz odczuwamy szarpanie lub silnik nam gaśnie, możliwe, że doszło do awarii układu zapłonowego. Mieszanka gazowo-powietrzna zapala się trudniej, niż mieszanka benzynowo-powietrzna dlatego samochód zasilany LPG wymaga dużo wyższej sprawności układu zapłonowego. Jeżeli zatem nasze auto nie "przechodzi" swobodnie na gaz, powinniśmy udać się do warsztatu na przegląd. Pamiętajmy, że kontroli poddane powinny być nie tylko świece zapłonowe, ale również przewody wysokiego napięcia czy rozdzielacz zapłonu.

Zepsute auto zimą! Czyli uważaj na to paliwo! / Inne

Szarpanie samochodem, nierówna praca silnika i gaśnięcie na dojazdach do skrzyżowań mogą być również objawami nieprawidłowego działania reduktora. Zadaniem tego elementu instalacji jest zamiana gazu ze stanu płynnego w lotny i dawkowanie go pod właściwym ciśnieniem. Jeśli silnik nie otrzymuje odpowiedniej dawki paliwa, traci moc. Należy również pamiętać, że za prawidłową pracę parownika odpowiada płyn z układu chłodzenia silnika. Służy on do podgrzania reduktora i chroni go przed zamarznięciem, dlatego pamiętajmy o jego systematycznym uzupełnianiu.

Dla sprawnego działania instalacji niezbędna jest również regularna wymiana filtrów powietrza i gazu. Należy kontrolować, czy nie są one zabrudzone oraz uszkodzone. Filtr powietrza odpowiada za przygotowanie właściwej mieszanki paliwowej. Zanieczyszczony utrudnia zasysanie powietrza i sprawia, że silnik pobiera zbyt dużą ilość gazu, a zwiększenie oporów przepływającego paliwa obniża moc samochodu. Filtry gazu fazy płynnej instalowane są tuż przed reduktorem LPG, dbając tym samym o jego trwałość. W systemach wtryskowych stosuje się także filtry fazy lotnej, których zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniami wtryskiwaczy paliwa.

Zepsute auto zimą! Czyli uważaj na to paliwo! / Inne

Filtr powietrza zachowuje swą skuteczność w przedziale przebiegu 20-40 tysięcy kilometrów. Filtry gazu powinno się wymieniać średnio co 10-20 tysięcy kilometrów. Jeśli zużywają się częściej, niż przewidziane jest przez producenta, może oznaczać to, że używamy złej jakości paliwa i wówczas należy pomyśleć o zmianie stacji, na której tankujemy gaz.

Czynnikiem, który sprawia, że samochody zasilane LPG cieszą się coraz większą popularnością, są przede wszystkim względy ekonomiczne. Bez systematycznych kontroli sprawności samochodu i jego instalacji gazowej, rozwiązanie to może okazać się jednak dużo droższe niż przypuszczaliśmy.

Zepsute auto zimą! Czyli uważaj na to paliwo! / Inne

"Regularne przeglądy instalacji gazowej zapewnią nam prawidłowe funkcjonowanie samochodu przez cały rok, niezależnie od pory roku i temperatury na zewnątrz. W okresie zimowym warto jednak stosować się dodatkowo do kilku wskazówek, które pozwolą nam uniknąć przykrych niespodzianek w mroźne poranki." - mówi dziennikowi.pl Marcin Świć, dyrektor serwisów motoryzacyjnych Grupy Allegro.

Jak jeździć na LPG zimą:

• LPG charakteryzuje się wyższą temperaturą zamarzania niż benzyna, dlatego przed zgaszeniem silnika przełącz auto na chwilę na benzynę w celu pozbycia się z przewodów paliwowych i parownika gazu;

• Jeśli posiadasz samochód z instalacją, która nie jest wyposażona w sterownik gazu i czujnik temperatury reduktora, uruchamiaj samochód na benzynie i przełączaj go na gaz dopiero w momencie, kiedy silnik osiągnie równe obroty i będzie rozgrzany;

• By zabezpieczyć pompę paliwową przed uszkodzeniem, zawsze miej w zbiorniku kilka litrów benzyny, a podczas długiej jazdy, po kilkuset kilometrach przejedź na niej krótki dystans;

• Pamiętaj o regularnym uzupełnianiu płynu w chłodnicy. Podgrzewa on reduktor, w którym dochodzi do zamiany gazu ze stanu ciekłego w lotny;

• Tankuj tylko na zaufanych stacjach benzynowych - zimą szczególnie istotna jest zawartość butanu w LPG. Pamiętaj, że w niskich temperaturach butan szybciej odparowuje.