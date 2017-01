Akumulator kontra -20 stopni mrozu. Zobacz, jak uruchomić samochód zimą

Akumulator samochodowy nie lubi zimy

Akumulator samochodowy wynaleziony został przez francuskiego fizyka Gastona Plante’a w 1859 roku i od tamtej pory jego założenia konstrukcyjne i zasada działania niewiele się zmieniły. Jest on nieodzownym elementem każdego samochodu i wymaga odpowiedniego dopasowania oraz eksploatacji. Akumulatory kwasowo - ołowiowe są najbardziej popularne i stosowane od czasu ich wynalezienia do tej pory. Są elementem eksploatacyjnym ściśle współpracującym z alternatorem samochodu, współdziałają razem nierozerwalnie i odpowiadają za poprawne funkcjonowanie całej instalacji elektrycznej pojazdu. Dlatego bardzo istotny jest prawidłowy dobór akumulatora do konkretnego pojazdu i właściwa eksploatacja, co zminimalizuje ryzyko jego rozładowania czy też trwałego uszkodzenia…