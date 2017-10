Audi to pierwsza marka motoryzacyjna, która stworzyła dla swoich dilerów specjalną platformę internetową pozwalającą na handel używanymi samochodami. W Niemczech właśnie ruszyła faza pilotażowa z udziałem ok. 70 salonów, a z początkiem 2018 roku do programu dołączy kolejnych 200 przedstawicieli niemieckiej marki.

- Z użyciem tej platformy, klienci mogą prosto i przystępnie, w trybie bezpiecznego połączenia, przejść przez wszystkie etapy związane z zakupem samochodu, łącznie z płatnościami - powiedział Martin Wallenborn, szef projektu digitalizacji sprzedaży na terenie Niemiec.

Dla kogo używane Audi RS 7 Sportback z dostawą do domu? :) / Audi

Dostęp do nowej, internetowej formy sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem stron internetowych dilerów uczestniczących w projekcie oraz z poziomu centralnego serwisu Audi poświęconego wyłącznie samochodom używanym www.audi-gwplus.de.

W systemie można przebierać w autach niezależnie od ich lokalizacji. Nowością jest to, że wybrany samochód może zostać dostarczony przez dilera Audi w dowolne miejsce na terenie Niemiec i w dogodnym dla kupującego terminie. Sprzedawca może również dokonać wszystkich formalności rejestracyjnych, z odbiorem i montażem tablic włącznie.

Z poziomu platformy można też sprawdzić zdolność kredytową, otrzymać decyzję o udzieleniu kredytu i dostać projekt umowy finansowania - wszystko w czasie rzeczywistym.

Kupujący ma również pełną dowolność w podjęciu decyzji, czy na koniec założonego okresu finansowania zwrócić samochód na warunkach stałej wartości rezydualnej, czy przedłużyć umowę. Jako jedną z korzyści pomysłodawcy podkreślają pięcioletni okres gwarancji.

Czy taki system zawita nad Wisłę? To na razie program pilotażowy i od tego jak zostanie przyjęty w Niemczech może zależeć jego wdrożenie w Polsce.