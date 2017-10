Continental twierdzi, że kompresja śniegu w bieżniku oraz liczba krawędzi są kluczowymi czynnikami wpływającymi na przyczepność i przyspieszenie na zaśnieżonych drogach.

Dzięki specjalnej konstrukcji lameli zwiększających przyczepność, bieżnik WinterContact TS 860 S pozostaje elastyczny w czasie jazdy, umożliwiając większą adaptację opony do zaśnieżonego podłoża. Dodatkowo rowki śniegowe poprawiają zbieranie i kompresję śniegu w głównych rowkach wzdłużnych.

Continental WinterContact TS 860 S / Continental

Nowa opona Continental posiada szersze oraz większe bloki na zewnętrznym barku, co zwiększa sztywność poprzeczną i powierzchnię kontaktu z nawierzchnią. W efekcie kierowca uzyskuje maksymalną kontrolę oraz precyzję prowadzenia podczas pokonywania zakrętów na suchych zimowych drogach. Bloki żebra bieżnika są rozdzielone tylko cienkimi bocznymi rowkami, które tworzą sztywne żebro umożliwiające przenoszenie większych siły na suchych zimowych drogach - co prowadzi do zwiększenia skuteczności hamowania podczas dynamicznej sportowej jazdy.

Dzięki wzmocnionej konstrukcji WinterContact TS 860 S charakteryzuje się wyższą trwałością i odpornością na obciążenia niż standardowe modele. Co więcej, model charakteryzuje się niskimi oporami toczenia, a co za tym idzie zapewnia oszczędność paliwa.

WinterContact TS 860 S została zaprojektowana z myślą o najlepszych sportowych samochodach o dużej mocy silnika. Dzięki zmodernizowanemu bieżnikowi i wzbogaconej o krzemionkę mieszance gumowej dobrze radzi sobie na ośnieżonych nawierzchniach. Dodatkowo zapewnia wysoką precyzję w relacji między kierownicą a oponą i maksymalny poziom bezpieczeństwa, nawet w trudnych warunkach pogodowych oraz przy wysokich prędkościach.

Obecnie opona WinterContact TS 860 S jest dostępna w 14 rozmiarach, o średnicach od 18 do 21 cali. Poszerzenie oferty zaplanowano na 2018 rok.