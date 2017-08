Mogą alarmować o poważnej awarii, zwracają uwagę na brak lub rezerwę płynów niezbędnych do poprawnego działania auta czy też wskazują uruchomione funkcje podczas jazdy - ikony na desce rozdzielczej samochodu informują o wielu ważnych czynnikach. Jak prawidłowo rozszyfrować poszczególne piktogramy i jakie działania należy podjąć po ich wyświetleniu?

- Wyświetlające się na desce rozdzielczej ikony to istotne dla kierowcy informacje. Znaczenie poszczególnych kontrolek uporządkowane jest według kolorów. Czerwonych nie można bagatelizować, gdyż mogą oznaczać poważną awarię. Pomarańczowe pełnią funkcję ostrzegawczą i kontynuowanie jazdy jest możliwe, ale zazwyczaj należy jak najszybciej podjąć odpowiednie działania. Kontrolki zielone, niebieskie czy żółte informują o aktualnie włączonych funkcjach w aucie tj. światła - komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.

Co dokładnie oznaczają poszczególne piktogramy na desce rozdzielczej samochodu? Na początek warto przyjrzeć się tym najbardziej kluczowym, których nie można ignorować.

STOP! Kontynuowanie jazdy jest zabronione

Kiedy w aucie zapalają się kontrolki w kolorze czerwonym to znak dla kierowcy, że należy niezwłocznie zatrzymać auto. W przeciwnym razie może dojść do poważnej awarii, a niepoprawne działanie podstawowych funkcji jak np. hamulców może doprowadzić do wypadku. O czym informują poszczególne ikony i jakie kroki należy podjąć po ich zapaleniu? Przedstawia to poniższa grafika.

STOP! Kontynuowanie jazdy jest zabronione / Yanosik

Uwaga! Zatrzymaj się przy najbliższej okazji

Kolejna grupa kontrolek ma za zadanie ostrzec kierowcę o wyłączonych lub niedziałających funkcjach wpływających na bezpieczeństwo jazdy, nieodpowiednim przygotowaniu auta do jazdy czy też awarii, którą należy usunąć przy najbliższej okazji. Jak postępować w takich sytuacjach?

Uwaga! Zatrzymaj się przy najbliższej okazji / Yanosik

Informacje o aktywnych funkcjach

Ostatnia grupa kontrolek, które wyświetlają się na desce rozdzielczej samochodu pełni funkcję informacyjną. W ten sposób kierowca wie jakie światła są włączone, czy system poduszek powietrznych jest sprawny oraz czy włączone są funkcje wspomagające komfort prowadzenia auta.

Informacje o aktywnych funkcjach / Yanosik

- Kontrolki alarmujące o awarii wyświetlają się w momencie jej wystąpienia. Błędy silnika można jednak wykryć wcześniej i zapobiec kosztownym remontom.