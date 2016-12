Kampanię społeczną organizuje Komenda Główna Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego, Polską Izbą Stacji Kontroli Pojazdów oraz operatorem komunikatora Yanosik (informuje kierowców o sytuacji na trasie, m.in. ostrzega o fotoradarach, kontrolach prędkości, wypadkach czy remontach). Akcja ma zwrócić uwagę kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

- Tylko dobrze ustawione światła w każdym pojeździe dają komfort kierowcy, że zobaczy prawidłowo idącego pieszego, pieszego wyposażonego w odblaski, w sytuacji, kiedy światła jego pojazdu będą ustawione prawidłowo i będą oświetlały również pobocze - tłumaczył komisarz Jarosław Gnatowski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Gnatowski apelował, aby każdorazowo przed wyjazdem na drogę sprawdzać, czy mamy dobrze ustawione światła.

- Ryzyko wypadku w nocy, jest dwa, trzy razy większe, niż w ciągu dnia. Jeżeli już dochodzi do wypadku w nocy, to ryzyko ofiary śmiertelnej jest wtedy czterokrotnie większe. Jeżeli pomnożymy te dwa wskaźniki, to ryzyko wypadku jest sporo większe niż za dnia. Na pewno znaczący udział w tym mają światła - wyjaśniał specjalista ds. oświetlenia ITS dr inż. Tomasz Targosiński.

- Z naszych badań ustawienia właściwości świateł wynika, że około 50 proc. świateł jest ustawionych poza minimum zupełnym, a jeśli chodzi o dokładne ustawienie, to jest to kilka proc.; jeżeli połączymy te dwa fakty, to możemy stwierdzić, że na pewno udział świateł w wypadkach w nocy, zwłaszcza ciężkich, ma znaczenie - dodał.

Organizatorzy akcji przypomnieli podczas inauguracji kampanii, jak ważne jest oświetlenie zewnętrzne pojazdu, w szczególności jesienią i zimą. Jak przekonywali, części wypadków, zwłaszcza tych z udziałem pieszych, udałoby się uniknąć, gdyby kierowcy mieli sprawne, prawidłowo wyregulowane światła. Wtedy wcześniej by dostrzegali pieszych na jezdni lub nie doprowadzali do oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.

Agnieszka Himel z firmy Neptis (właściciela komunikatora Yanosik) powiedziała, że za pomocą social mediów, newslettera oraz samej aplikacji użytkownicy Yanosika zostali poinformowania o kampanii "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo". - W Yanosiku wyświetlą się także wszystkie stacje kontroli pojazdów, które biorą udział w kampanii - dodała.

W akcję zaangażowali się także policjanci drogówki, którzy od 10 do 21 grudnia w czasie standardowych kontroli pojazdów będą zwracali szczególną uwagę na niesprawne oświetlenie samochodów. - Tak naprawdę kontrole nie będą się niczym różniły od codziennego dnia pracy policjantów drogówki, będziemy kontrolowali pojazdy pod kątem stanu technicznego; kiedy stwierdzimy uchybienia w oświetleniu (...), będą zatrzymywane dowody rejestracyjne, będą nakładane mandaty na kierujących - powiedział Gnatowski.

W czasie kampanii w soboty - 10 i 17 grudnia - odbędą się ogólnopolskie dni otwarte na stacjach diagnostycznych działających pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, gdzie kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i wyregulować oświetlenie w swoich pojazdach. W kampanię zaangażowanych jest ponad 200 punktów diagnostycznych na terenie całej Polski.

Dokładny wykaz punktów oferujących bezpłatne badania znajduje się na stronie http://yanosik.pl/dobre-swiatla

Do końca akcji w dni robocze w godzinach 8-14 oraz w soboty w godzinach 7-15 w Instytucie Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80 w Warszawie będą prowadzone bezpłatne badania oświetlenia wykonywane komputerowym analizatorem świateł, który szczegółowo mierzy i ocenia całą wiązkę świateł.

Jak wynika z danych policji, ponad 110 tys. skontrolowanych w ciągu ostatnich 11 miesięcy pojazdów miało uchybienia w oświetleniu.