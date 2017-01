IMGW prognozuje, że w nocy z czwartku na piątek czekają nasz prawie w całym kraju jeszcze słabe, przelotne opady śniegu, jedynie na Pomorzu Wschodnim opady przejściowo o natężeniu umiarkowanym, widzialność w opadach może spadać poniżej 1000 m.

Temperatura minimalna od -20 st. lokalnie na północnym wschodzie do -12 st. w centrum, -7 st. na zachodzie i -3 st. na wybrzeżu. W dolinach sudeckich lokalnie spadek temperatury do -15 st., a w karpackich do -20 st.

Jak odpalić samochód?

W niskich temperaturach sprawność akumulatora spada, a alternator nie jest w stanie sprostać większemu niż zazwyczaj zapotrzebowaniu samochodu na energię elektryczną. Im niższe obroty silnika, tym mniej prądu. Każdy dodatkowo włączony odbiornik tylko pogarsza sytuację.

Spróbuj jednak wyobrazić sobie, że zimą nie korzystasz z ogrzewania tylnej szyby lub dmuchawy nawiewu. Trudno się więc dziwić, że czasem może zabraknąć prądu na poranny rozruch. Co zrobić w takiej sytuacji?

Zapomnij o metodzie "na pych" (uruchamianie rozpędzonego samochodu). Szczególnie nowe auta znoszą ją bardzo źle. Dużo lepiej jest "pożyczyć prąd" od innego samochodu. Musisz jednak być bardzo ostrożny!

Jak podłączyć kable rozruchowe?

Kable rozruchowe trzeba podłączać w następujący sposób: najpierw dodatnie zaciski - czerwony kabel trzeba podłączyć do akumulatora "biorcy" a następnie do baterii "dawcy" (zapłon "dawcy" powinien być wyłączony - jest to bezpieczniejsze dla jego instalacji elektrycznej). Potem przewód czarny w/g kolejności - jeden koniec do ujemnego bieguna sprawnego akumulatora, a drugi do masy "biorcy" (niemalowany element metalowy np. uchwyt na boku silnika). Teraz można uruchomić silnik auta ze sprawnym akumulatorem, a po chwili spróbować ożywić auto unieruchomione.

W czasie szybkiego ładowania, bateria intensywnie "gazuje". Ulatniający się z niej wodór, w połączeniu z powietrzem, tworzy mieszankę wybuchową. Wystarczy iskra, żeby wywołać eksplozję - a o to przy łączeniu przewodów naprawdę nietrudno. Pamiętaj, żeby mieć to na uwadze.

Jakie kable wybrać?

O ile do małych silników benzynowych powinny wystarczyć kable z marketu, to do jednostek wysokoprężnych potrzebne będą jednak solidniejsze przewody. Ich parametry podawane są na opakowaniach. Wybierz takie, które są zrobione z grubego kabla miedzianego (istotna jest grubość rdzenia, a nie izolacji!). Im dłuższe przewody, tym ważniejsza jest ich grubość.