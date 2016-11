Czym kierować się przy zakupie opon zimowych? Czy warto zaoszczędzić na używanych kupując używane, czy może lepiej wydać więcej na nowe?

- Zanim podejmiemy decyzję o zakupie powinniśmy najpierw wiedzieć, jakie parametry powinny mieć nasze opony. Chodzi o rozmiar, klasę i indeks prędkości. Te informacje zawarte są w instrukcji pojazdu. Opona zimowa musi oczywiście mieć nabity symbol M+S, co oznacza, że nadaje się do jeżdżenia po śniegu, po błocie pośniegowym - wyjaśnia Piotr Ciesielski z Allegro.pl – Kupując oponę zimową musimy przyjąć jakieś kryteria zakupu. Nie kierujmy się tylko ceną. W sieci możemy znaleźć testy wielu niezależnych instytucji, które badają i porównują opony zimowe w konkretnych warunkach. Wyniki przedstawione są najczęściej w formie czytelnej tabeli. Cena nie zawsze jest wyznacznikiem naszego bezpieczeństwa - dodaje.

Jeżeli zimowe to nowe, a jeżeli używane to jakie?

Preferencje zakupowe Polaków zmieniają się nieznacznie w zależności od tego czy chodzi o opony letnie, czy zimowe. W przypadku zakupów "zimowek" wyraźniej dominują opony nowe, stanowiąc 60 proc. wszystkich transakcji na platformie Allegro. Podział ten wyrównuje się w przypadku opon letnich.

- Taki rozkład potwierdzają nasze badania. Dla kierowców najważniejsze jest bezpieczeństwo, dopiero później cena . Aura zimowa stwarza w ogólnym mniemaniu o wiele więcej niebezpiecznych sytuacji, więc w miarę możliwości większość decyduje się na zakup nowego kompletu opon zimowych - wyjaśnia Ciesielski.

Nie każdego jednak stać, na wygospodarowanie w domowym budżecie rezerwy na zakup nowych opon zimowych. Dlatego duża część - bo aż 40 proc. - wybiera opony używane. W takim przypadku trzeba bezwzględnie pilnować daty produkcji kupowanej opony.

- Każda opona ma nabity owal, na którym oznaczona jest data produkcji – wyjaśnia Piotr Ciesielski. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer tygodnia, ostatnie dwie rok produkcji. Nie ma norm ustalających "termin ważności", ale przyjęło się, że po sześciu sezonach opona powinna zostać wymieniona na nową. Wszystko zależy jednak od stopnia zużycia i sposobu przechowywania - dodaje.

Opony zimowe składowane w złych warunkach, wystawione na działanie promieni słonecznych, niekonserwowane, dużo szybciej tracą swoje właściwości jezdne stając się zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa.

Polskie prawo przewiduje, że głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm. Pamiętajmy jednak, że w przypadku opon zimowych te wartości są niewystarczające. Eksperci radzą, aby opony zimowe wymieniać na nowe, kiedy głębokość bieżnika zmniejszy się do 4 mm. Po przekroczeniu tej granicy opona przestaje spełniać swoje zadanie.

Dodatkowo warto sprawdzić stan wizualny takiej opony, zobaczyć jak wygląda jej krawędź . Bieżnik musi być regularny, nie może mieć niesymetrycznego wytarcia.

Nowe opony zimowe - jakie i za ile?

Nowe opony to przede wszystkim pewność i gwarancja. Do tego mając większy wybór możemy lepiej dopasować ofertę do naszych potrzeb i zasobności portfela.

Kupując nowe "zimowki" również warto zwrócić uwagę na wiek. Zgodnie z polskimi normami granicę "nowości" opony określa się na trzy lata od daty produkcji. Zakup takiej opony jest oczywiście mniej ryzykowny niż kupno używanych, a warto pamiętać, że za jakiś czas producent może przestać wytwarzać starszy model (lub już przestał) i może być problematyczne dokupienie takiej samej opony, gdyby była taka potrzeba.

Opony dzielą się pod względem finansowym na trzy klasy: ekonomiczną, średnią i premium. Im wyższa klasa, tym lepsze właściwości jezdne, lepsza żywotność i oczywiście wyższa cena.

Klasa ekonomiczna przeznaczona jest przede wszystkim dla kierowców poruszających się po mieście, robiących mniejsze przebiegi, głównie na trasie praca-dom. Opony premium przeznaczone dla większych samochodów dysponujących dużą mocą silnika, a wysoką cenę rekompensują bardzo dobre właściwości, idealne do dynamicznego stylu jazdy. Klasa średnia to idealne rozwiązanie dla samochodów rodzinnych, używanych zarówno na trasie, jak i w mieście. Dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie bieżnika.

Przed zakupem warto zadać sobie kilka pytań, które ułatwią transakcję: czy potrzebuję samochodu cały czas i we wszystkich możliwych warunkach pogodowych, jak użytkuję samochód w okresie zimowych, czy zawsze oczekuję od mojego samochodu najlepszych możliwych osiągów, czy jeżdżę głównie w mieście, czy używam samochodu służbowo - w sytuacjach, gdy czas ma znaczenie, itp.? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam lub sprzedawcy wybrać najlepsze rozwiązanie.