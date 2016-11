Kiedy zmienić opony na zimowe?

- Zgodnie z zaleceniami producentów wymianę opon należy przeprowadzić w momencie, kiedy średnia temperatura nie będzie przekraczać 8 stopni Celsjusza. Nie należy bać się zmiany opon, kiedy na termometrach odnotujemy w południe nawet 10 stopni Celsjusza. Nie wpłynie to znacząco na parametry prowadzenia pojazdu, ani na zużycie opony zimowej. Ponadto, bezpieczniej jest jeździć na zimowych oponach kiedy jest sucho bądź deszczowo, niż na letnich kiedy spadnie śnieg. Mentalność i przyzwyczajenie kierowców każe przyjechać do serwisu na wymianę opon dopiero w momencie pierwszego opadu śniegu. W przypadku wymiany opon należy kierować się bezpieczeństwem oraz racjonalnymi pobudkami, takimi jak kalendarz i oszczędność własnego czasu - im później, tym kolejki w serwisach większe - mówi dziennik.pl Michał Antoszkiewicz, manager sieci salonów samochodowych Vianor Polska.

Jak dobrać opony do samochodu?

Podstawowe dane potrzebne do zakupu ogumienia to model samochodu oraz rozmiar opon. Musimy jednak pamiętać także o innych parametrach, takich jak pokonywane odległości, częstotliwość jazdy samochodem, warunki w jakich najczęściej się poruszamy oraz temperament kierowcy. Innych opon do samochodu będzie potrzebować przedstawiciel handlowy, który samochodem pokonuje wiele kilometrów i musi poruszać się zarówno po mieście, jak i po szutrowych drogach. Inaczej dobierzemy opony do samochodu dla osoby jeżdżącej wyłącznie w obrębie miasta. Ważny jest również temperament kierowcy, który przekłada się proporcjonalnie na długość życia opony. Stąd też często taki sam komplet opon jeden kierowca będzie eksploatował przez cztery sezony, podczas gdy innemu wystarczą na jeden. Dobór opon do naszego samochodu jest więc kwestią bardzo indywidualną. Dlatego też producenci oferują szeroką gamę swoich produktów - tłumaczy Antoszkiewicz.

Co oznaczają symbole na oponie?

Oznaczenia znajdujące się na oponach opisują kilka parametrów, np. 255/55 R 16 95 W, kolejno wskazuje się szerokość opony w milimetrach (255), wysokość opony (55), konstrukcję wewnętrzną opony, czyli informację, że jest to opona radialna (R). Dalsze oznaczenia na oponie wskazują średnicę obręczy (felg), na której może być montowana (16), indeks nośności, czyli maksymalne obciążenie wyrażone w funtach (95) oraz indeks prędkości czyli maksymalną nominalną prędkość, przy której opona zachowa swoje parametry wyrażoną w km/h (W - 270 km/h). Obecnie zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej z 1 listopada 2012 roku o etykietowaniu opon na ogumieniu znajdują się (w postaci dodatkowej naklejki) także informacje o wpływie opony na zużycie paliwa, przyczepności opony na mokrych nawierzchniach oraz generowanym hałasie - mówi Antoszkiewicz.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Jeśli nie kupujemy nowych opon i poruszamy się na tych z poprzedniego sezonu, sprawdźmy je przed wymianą. Warunki w jakich były przechowywane są bardzo ważne, zwróćmy uwagę czy żadna nie jest uszkodzona. Kiedy już zamontujemy opony, pamiętajmy o sprawdzaniu w nich ciśnienia. Prawidłowe ciśnienie w oponie zgodne z parametrami podanymi przez producenta samochodu jest warunkiem koniecznym do prawidłowego ich użytkowania - dodaje Michał Antoszkiewicz.