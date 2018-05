Miejsce wypadku dwóch autokarów na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Rusiec koło Bełchatowa

Do zdarzenia doszło na DK 74 w okolicach Ruśca w pow. bełchatowskim. Jeden z autokarów, którym wracała szkolna wycieczka, najechał w tył drugiego, również przewożącego dzieci. Łącznie podróżowało nimi kilkadziesiąt dzieci. Kilku z nich jest udzielana na miejscu pomoc, ale z tego co wiem, nie są to poważne obrażenia – powiedziała PAP rzecznik prasowa łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka.