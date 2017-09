Deszcz zaskoczył kierowców

"Zgłoszenia zaczęły się już od ok. godz. 23. i do tej pory mieszkańcy zgłaszają się do nas" – mówił Konopka. Zaznaczył, że najwięcej zgłoszeń dot. lokalnych podtopień i połamanych drzew. "Z tego co wiemy, nikomu się nic się stało nie odnotowaliśmy również dużych strat materialnych" - dodał.