Zmiażdżone kabiny, rozbite auta. Pobojowisko na autostradzie A1 po karambolach we mgle [ZDJĘCIA]

Karambol na autostradzie A1

Policja wyznaczyła objazdy kierując ruch na węzeł Piotrków Trybunalski Północ, następnie na Drogę Krajową 12 i ponowne włączenie na autostradę A1 na węźle Tuszyn, a także zjazdem na Tuszyn, następnie DK 12 do Piotrkowa Tryb - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Do pierwszego karambolu doszło około godz. 8.40 w miejscowości Moszczenica (pow. piotrkowski). Na trasie w kierunku Łodzi zderzyło się około 40 samochodów osobowych i ciężarówek. Później na tym samym odcinku autostrady w miejscowości Wola Bykowska w kierunku Częstochowy również doszło do zderzenia około 30 kolejnych samochodów. Od rana na autostradzie panowała gęsta mgła.