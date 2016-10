Zobacz, jak dojechać na cmentarz w Warszawie. Nowe objazdy, parkingi, rozkład jazdy i MAPY

Jak dojechać na cmentarz w Warszawie?

Warszawski ratusz informuje, że dojazd do stołecznych cmentarzy, i to pod same bramy, zapewni komunikacja publiczna - 29-30 października oraz w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, wjazd na ulice w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy dla pojazdów indywidualnych będzie zamknięty.

Przy największej warszawskiej nekropolii, Cmentarzu Północnym, przeznaczona wyłącznie dla autobusów zostanie ulica Arkuszowa, odcinek Wólczyńskiej i T. Nocznickiego. Przy Cmentarzu Bródnowskim zamknięta dla samochodów indywidualnych zostanie niemal cała ul. św. Wincentego, św. J. Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty oraz rondo Żaba. Przy Cmentarzu Powązkowskim wyłączona zostanie prawie cała ul. Powązkowska oraz spory odcinek ul. Okopowej w kierunku al. Solidarności. W Rembertowie nieprzejezdna będzie ul. Grzybowa, w Marysinie ul. Korkowa.

Dla tych kierowców, którzy zdecydują się na dojazd własnym samochodem, wyznaczono parkingi (patrz mapy).