W okolicy 1 listopada groby swoich bliskich odwiedzą tysiące osób, również te, mające problemy z poruszaniem się. Dla nich będzie możliwość podjechania blisko grobu. Wjazd na cmentarz Miłostowo będzie od strony ul. Gnieźnieńskiej, natomiast wyjazd z cmentarza odbywał się będzie ulicą Kępa. W przypadku cmentarza na Junikowie zarówno wjazd, jak i wyjazd możliwy będzie od ul. Grunwaldzkiej (od strony pętli tramwajowo-autobusowej).

Harmonogram wjazdów na cmentarze:

- 27 października (sobota) będzie możliwy wjazd w godzinach od 8:00 do 13:00,

- 29 października (poniedziałek) będzie możliwy wjazd w godzinach od 7:00 do 15:00,

- 30 i 31 października (wtorek i środa) brak możliwości wjazdu,

- 1 listopada (czwartek) - dzień Wszystkich Świętych - brak możliwości wjazdu,

- 2 listopada (piątek) będzie możliwy wjazd w godzinach od 7:00 do 15:00,

- 3 listopada (sobota) będzie możliwy wjazd w godzinach od 8:00 do 13:00.

Poznań. Organizacja ruchu

Na ulicach w pobliżu większości cmentarzy prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godz. Niektóre z tych zmian obowiązywały już w weekend 27-28 października, większość zakończy się 4 listopada.

By usprawnić ruch samochodów na wąskich ulicach wokół niektórych cmentarzy wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu. W związku z wprowadzeniem w niektórych miejscach zakazu ruchu samochodów ciężarowych wyznaczone zostaną objazdy dla tych pojazdów. Będą dodatkowe miejsca parkingowe - na lewych pasach ruchu i w pasach rozdziału jezdni (Górczyn, Miłostowo, św. Antoniego, ul. Grunwaldzka) lub na poboczach ulic (ul. Lutycka, ul. Szczawnicka, ul. Morasko).

Policjanci pełniący w tych dniach służbę w rejonie cmentarzy będą mogli w razie potrzeby wprowadzać dodatkowe zmiany w organizacji ruchu - w szczególności dotyczy to możliwości wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Cmentarnej i Owczej na Junikowie.

Mundurowi, poza tym że mają utrzymać płynność ruchu i bezpieczeństwo pieszych oraz kierowców, będą też kontrolować kierowców pod kątem respektowania wszystkich zmian organizacji ruchu, które zostaną wprowadzone. Można się zatem spodziewać policjantów z radarami, którzy będą sprawdzali, czy kierowcy zachowują odpowiednią prędkość.

- Prawie wszędzie w pobliżu cmentarzy zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna, prosimy więc o zwracanie uwagi na to, co będą pokazywać policjanci i gdzie będą kierować samochody, jeśli jakaś ulica będzie zatłoczona - mówi kom. Przemysław Kusik, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - By było bezpieczniej, razem z miejskim inżynierem ruchu wprowadziliśmy kilka modyfikacji. Na Miłostowie wyznaczyliśmy miejsca parkingowe typu "wysadź i jedź". Będą one w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia na cmentarz, będzie więc można podjechać, zatrzymać na chwilę auto, wysadzić osoby, które mają problemy z poruszaniem się i odjechać, by znaleźć docelowe miejsce parkingowe.

Przy cmentarzu na Miłostowie uruchomione zostanie też dodatkowe przejście dla pieszych - na wysokości pętli tramwajowej. Wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości, by ruch odbywał się płynnie, ale bezpiecznie.

Na Junikowie po lewej stronie ul. Cmentarnej, przy ogrodzeniu cmentarza - czyli tam, gdzie w dniu Wszystkich Świętych jest najwięcej pieszych - nie będzie możliwości parkowania. Chodzi o to, by piesi - w tym również matki z dziećmi w wózkach - mogli poruszać się bez problemów i bezpiecznie.

- Przy wszystkich większych cmentarzach wprowadzamy dodatkowe miejsca parkingowe - podkreśla Łukasz Dondajewski, miejski inżynier ruchu. - Na Junikowie będą one m.in. na ul. Grunwaldzkiej, na Miłostowie - na ul. Warszawskiej i Gnieźnieńskiej, na Górczynie - na ul. Arciszewskiego i Ściegiennego.

Zmiany w komunikacji publicznej

Zmienione będzie funkcjonowanie komunikacji już w weekend poprzedzający 1 listopada, czyli 27/28 października. Będą wzmocnione i wydłużone linie tramwajowe dojeżdżające do cmentarzy na Junikowie i Miłostowie.

Największe zmiany będą we Wszystkich Świętych. Uruchomione zostaną cztery dodatkowe linie tramwajowe - 31, 32, 33 i 34, które połączą odpowiednio: Junikowo z Miłostowem, Piątkowo z Miłostowem, Junikowo z Miłostowem oraz Rataje z Miłostowem. Zwiększona również zostanie częstotliwość kursowania pozostałych tramwajów dojeżdżających do cmentarzy. Na Miłostowo dojeżdżać będzie 35 tramwajów w ciągu godziny, a na Junikowo - 40.

W dniu Wszystkich Świętych komunikacja miejska i podmiejska jeździć będzie według świątecznego rozkładu jazdy (tylko autobusy linii nr 690 będą kursować według roboczego rozkładu jazdy). Przez cały dzień linie nr 6 i 15 będą wydłużone do Junikowa, linia nr 7 zamiast do Zawad skierowana zostanie do Miłostowa. Do Miłostowa przez cały dzień będzie wydłużona też linia nr 13. Linie nr 1, 6, 7, 8, 13 i 15 kursować będą częściej. Uruchomiony też zostanie specjalny autobus (linia nr 113), który kursować będzie na trasie: Rondo Śródka - Podwale - Zawady - Główna - Gnieźnieńska/Cmentarz - Bałtycka - Gdyńska - Główna - Podwale - Zawady - Rondo Śródka (1 listopada kursy odbywać się będą co 10 minut).

Szczegółowe informacje na temat zmian komunikacji publicznej w związku z Wszystkimi Świętymi można znaleźć na stronie www.ztm.poznan.pl