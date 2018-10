- Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce. Łączy porty Trójmiasta z Warszawą, Krakowem i południem Polski. Priorytetem Ministerstwa Infrastruktury jest jej jak najszybsze ukończenie, bo jest to też jedna z najbardziej obciążonych polskich dróg. Dla mieszkańców Radomia i kierowców przejeżdżających przez miasto w ruchu tranzytowym nowa obwodnica będzie dużym ułatwieniem, zwiększy też komfort podróżowania i wpłynie na wzrost bezpieczeństwa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dwujezdniową obwodnicę Radomia poprowadzono po nowym śladzie po zachodniej stronie miasta. Ekspresowa obwodnica płynnie łączy się z oddanymi wcześniej odcinkami S7 przed i za miastem. Komunikację z siecią dróg umożliwiają cztery węzły: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. W ramach inwestycji wybudowano 27 obiektów mostowych, drogi dojazdowe, dwa miejsca obsługi podróżnych, nowy obwód utrzymania drogi, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.

Obwodnica Radomia / GDDKiA

Koszt robót budowlanych to ok. 728, 2 mln zł, z czego ok. 402 mln zł to dofinansowanie ze środków Unię Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

S7 z Warszawy do Krakowa

Od ubiegłego roku kierowcy korzystają z odcinka od obwodnicy Radomia do granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego (ok. 22 km) i od Jędrzejowa do granicy z woj. małopolskim (ok. 20 km). Kierowcy korzystają też z niemal z połowy budowanego właśnie odcinka Chęciny-Jędrzejów (ok. 21 km). Oddana do użytku obwodnica Radomia to niejedyny realizowany obecnie fragment S7 pomiędzy Warszawą i Krakowem. W 2020 zakończy się budowa odcinka od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej (ok. 8 km).

Obwodnica / GDDKiA

GDDKiA podpisała już umowy z wykonawcami odcinków od Szczepanowic do Nowej Huty (21 km) oraz na nowy wylot z Warszawy do obwodnicy Grójca (ok. 29 km). W przygotowaniu jest ostatni fragment S7 od granicy woj. małopolskiego do Szczepanowic (24 km). Kierowcy ukończoną ekspresową S7 z Warszawy do Krakowa pojadą pod koniec 2022 r.

