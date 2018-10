- Już niebawem, bo w najbliższy piątek zatory drogowe przejdą do historii. W piątek planujemy inne wydarzenie na innym ciągu drogowym, niezmiernie ważnym z punktu widzenia komunikacyjnego naszego kraju. Będziemy mogli powiedzieć w piątek, że podróż z Białegostoku do Warszawy przez Warszawę do Krakowa będzie wynosiła prawdopodobnie 5 godzin, jeszcze przed niewielu laty było to ok. 10-11 godzin - powiedział Adamczyk.

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister Andrzej Adamczyk wizytowali powstający odcinek drogi ekspresowej S8 Wyszków - Poręba łączącej Warszawę i Białystok.

- Łączymy Polskę, łączymy regiony, które nie mogły dysponować bezpiecznymi połączeniami drogowymi. Do niedawna ten podział na Polskę A i B był bardzo widoczny w strukturze komunikacji drogowej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rząd PiS i Zjednoczonej Prawicy łączy regiony realizując politykę zrównoważonego rozwoju - podkreślił minister transportu.

Adamczyk także wspomniał o podpisanej umowie na budowę odcinka trasy Via Baltica prowadzącej poprzez Łomżę, Ełk do Suwałk i dalej do granicy. - Na przełomie 2021-2022 roku będzie to początek przejazdu nowoczesną drogą ekspresową - dodał.

- Ten wielki wysiłek w postaci Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne naszego kraju w najbliższych latach - zapewnił Adamczyk.