We wtorek po godz. 6.30 do stołecznej policji wpłynęła informacja o wypadku na Trasie Toruńskiej. "Na wysokości ul. Głębockiej zderzyły się dwa samochody - toyota i peugeot" - poinformowała PAP Słomińska. "Jedna osoba została ranna, przewieziono ją do szpitala" - dodała.

Policjanci pracują na miejscu zdarzenia. Na trasie S8 w kierunku centrum należy spodziewać się utrudnień w ruchu.