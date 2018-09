Informację o zatrzymaniu Mirosława S. potwierdził PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek. Rowerzysta został potrącony przez toyotę w podczęstochowskiej miejscowości Nierada w środę około 18.00. Osoba kierująca autem nie zatrzymała się i nie udzieliła pomocy poszkodowanemu. Ustalono, że samochód należy do Mirosława S. Tego samego dnia wieczorem policjanci udali się do jego miejsca zamieszkania, ale nie zastali go w domu. Zastali go dzisiaj rano. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał w organizmie promil alkoholu - powiedział prokurator.

Prokurator polecił zatrzymanie Mirosława S. Na najbliższe godziny zaplanowano czynności procesowe – oględziny miejsca potrącenia i przesłuchania świadków. Śledczy sprawdzą m.in. zapis kamerki jednego z samochodów. Zarejestrowała ono potrącenie. Wiceprezydent dotychczas nie usłyszał zarzutów. W postępowaniu kluczowa będzie ocena charakteru obrażeń rowerzysty. Od niej zależy, czy potrącenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie, czy też jako przestępstwo.

Nie ma na razie pewności, czy możemy mówić o wypadku drogowym. Badana będzie też kwestia stanu trzeźwości S. w chwili zdarzenia, wypowiedzą się w tej sprawie biegli z zakresu medycyny sądowej - zaznaczył prokurator Ozimek. Dodatkowych informacji prokuratura udzieli w piątek.

Informację o zatrzymaniu jednego z ważnych urzędników potwierdził PAP rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj. Nie chciał jednak potwierdzić, o kogo konkretnie chodzi. Jeden z pracowników funkcyjnych poinformował dziś rano, że nie będzie go w pracy w związku ze zdarzeniem drogowym, został mu udzielony urlop na żądanie - powiedział Tutaj. Rzecznik dodał, że po południu z komendy policji w Dąbrowie Górniczej (w tym mieście mieszka S. – PAP) do urzędu miasta dotarła informacja, że ów pracownik został zatrzymany.