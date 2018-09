Obecnie prowadzimy analizę sprawy - mówi Anita Wichniak-Olczak, dyrektor departamentu informacji edukacji i analiz systemowych UZP. Szczegółów jednak nie zdradza. Chodzi o decyzję, o której w ubiegłym tygodniu poinformował Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). W trybie negocjacji bez ogłoszenia rozstrzygnął postępowanie pt. "Świadczenie usługi przejęcia i eksploatacji elektronicznego systemu poboru opłat". Jako jedyny ofertę - na kwotę ponad 441 mln zł - złożył Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy. Przy czym szczegóły umowy, jak np. zakres i czas współpracy obu podmiotów, nie są znane.

Uzasadniając taki tryb, GITD powołuje się na przepisy prawa zamówień publicznych, które pozwalają zlecać zadania bez przetargu w sytuacjach nadzwyczajnych, np. gdy jest pilna potrzeba udzielenia zamówienia, niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Czy te przesłanki zaszły? Są wątpliwości. Przez wiele miesięcy GDDKiA prowadziła przetarg na nowego operatora, ale po drodze zmieniła się koncepcja. W listopadzie 2017 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że system przejmie inspekcja, a zaskoczona GDDKiA musiała postępowanie unieważnić. Czasu jest mało, ale nie jest jasne, czy GITD może powoływać się na "przyczyny niezależne od zamawiającego", stosując taki, a nie inny tryb postępowania.

Inspekcja robi to dlatego, że jest "za pięć dwunasta" i z tradycyjnym przetargiem nigdy by nie zdążyła. Można też spodziewać się, że oferta Kapscha, który wdrożył w Polsce swój system i najlepiej go zna, byłaby bardziej konkurencja niż pozostałych oferentów. A przecież z niewiadomych powodów jednym z celów stało się odsunięcie Kapscha od zarządzania systemem - wskazuje Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Wątpliwości ma też Bartosz Jakubowski, ekspert ds. transportu z Klubu Jagiellońskiego. Wiadomo było, że gdy inspekcja przejmie system, będzie musiała kogoś zakontraktować do takiego zadania. Ale nie podejrzewałbym, że odbędzie się to w taki sposób. Nie wykluczam, że ze strony branży mogą pojawić się skargi do Komisji Europejskiej - przestrzega.

GITD przekonuje, że zaszła jednak przesłanka pilności (o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych), co pozwoliło na skorzystanie z trybu negocjacji bez ogłoszenia. Wskazuje, że skorzystał też z noweli ustawy o drogach publicznych z 8 grudnia 2017 r., która wprost ma wskazywać na możliwość powierzenia niektórych zadań związanych z przejęciem i eksploatacją e-myta określonej grupie podmiotów, w tym instytutom badawczym. Uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zgodnie z obowiązującymi procedurami, zostało przekazane 23 lipca 2018 r. do Urzędu Zamówień Publicznych, który do dziś nie zgłosił zastrzeżeń – tłumaczy zespół prasowy GITD.

Z postępowań rozpisywanych w ostatnich miesiącach przez inspekcję wyraźnie widać, że w kwestii przejęcia systemu przyjęto taktykę "każdemu po trochu". W efekcie zamiast jednego właściciela rozliczającego jednego operatora (jak to ma miejsce dzisiaj), będzie jeden właściciel i całe spektrum prywatnych i państwowych podmiotów, z których każdy będzie odpowiadać za inną część czy funkcjonalność systemu. Z punktu widzenia przejęcia systemu i jego późniejszego zarządzania czy rozbudowy to może być dramat, który zakończy się katastrofą – uważa Bartosz Jakubowski.

Wtóruje mu Adrian Furgalski. System, który był całościowy i zarządzany z jednego miejsca, teraz się rozłazi w kilkanaście osobnych. Kto inny będzie zarządzał systemem, kto inny bramkami, infrastrukturą przydrożną, a kto inny zajmie się doradztwem. W dodatku każdy będzie zakontraktowany na inny okres. Pytanie, kto nad tym zapanuje i jak przy takiej mozaice rozwijać system, a docelowo zmieniać technologię na bardziej nowoczesną - zastanawia się ekspert.

Dzisiaj model zarządzania systemem e-myta viaTOLL jest prosty. Formalnie jego właścicielem jest Skarb Państwa (GDKKiA), a operatorem - austriacki Kapsch. Za zadanie miał przede wszystkim budowę i utrzymanie systemu, przy zapewnieniu jego szczelności na poziomie 99,9 proc. Firma ma żywotny interes w utrzymaniu tej szczelności, bo za każdą utraconą złotówkę wpływów miałaby wymierzoną karę kontraktową 100 zł – mówi Krzysztof Gorzkowski z Kapscha. Z kolei gdy rząd podejmuje decyzję o objęciu nowych dróg płatnościami, wydaje stosowne rozporządzenie z wykazem tych odcinków, a Kapsch ma 16 tygodni na postawienie na tych odcinkach bramownic i uruchomienie płatności.

Od listopada - gdy kontrakt Kapscha wygaśnie - ten model ulegnie całkowitej zmianie. System przejmie Inspekcja Transportu Drogowego. Sama jednak nie jest w stanie sprostać temu zadaniu, dlatego musi organizować przetargi na kolejne zadania związane z przejęciem i późniejszą eksploatacją systemu. I tak np. inspekcja 23 sier pnia rozpisała kolejny – tym razem otwarty – na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury przydrożnej. Inspekcji zależy na zapewnieniu ciągłości funkcjonowania systemu, zwłaszcza w momencie jego przejęcia. Kontrakt ma być zawarty na okres od 3 listopada 2018 r. do 30 listopada 2021 r. Czas składania ofert mija 2 października br.

Rozpisany jest też konkurs na usługi w zakresie m.in. napraw, konserwacji i mycia pojazdów, tzw. mobilnych jednostek kontrolnych, czyli specjalnie wyposażonych furgonetek ITD do sprawdzania kierowców na trasie. Przetarg o wartości prawie 1,8 mln zł netto dotyczy okresu dwóch lat. Na mocy obecnego kontraktu to operator systemu Kapsch kupił i przekazał inspekcji około stu tego typu pojazdów i do dziś odpowiada za ich serwisowanie.