- Sytuacja w gospodarce doprowadziła do tego, że możemy przeprowadzić największą w historii III Rzeczpospolitej inwestycję, falę inwestycji w drogi lokalne, takie jak te tutaj w Śliwicach w Borach Tucholskich. Żeby unaocznić skalę tych inwestycji, warto podkreślić, że w ciągu dwóch lat tylko w 2018 r. (...) i 2019 roku te inwestycje będą większe niż w czasach PO i PSL w ciągu 8 lat - powiedział premier Morawiecki, który w Śliwicach wizytował inwestycję drogową finansowaną z udziałem środków z rządowego programu wsparcia rozwoju dróg lokalnych.

Podkreślił, że dobrą sytuację w gospodarce i wysoki wzrost gospodarczy zawdzięczamy skutecznemu zarządzaniu podatkami, zwycięstwu w walce z mafiami VAT-owskimi, skutecznym negocjacjom w Brukseli, gdzie udało się wynegocjować opodatkowanie nieruchomości komercyjnych - biurowców, galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych.

- To doprowadziło do tego, że jest więcej pieniędzy w budżecie. Rozmawiałem dzisiaj z wojewodą kujawsko-pomorskim (Mikołajem Bogdanowiczem). Widać tutaj skalę i wielkość inwestycji. Chciałem bardzo serdecznie podziękować posłowi Tomaszowi Latosowi, który jest kandydatem PiS na prezydenta Bydgoszczy, ale jest też z tego okręgu. On bardzo intensywnie zabiega o drogi - podobnie, jak wójt tej gminy - wskazał Morawiecki.

Szef rządu dodał, że z władzami Śliwic rozmawiał o kolejnych inwestycjach na następne lata. - Wszystkich zadań w województwie kujawsko-pomorskim było na ten rok 115. To bezprecedensowa skala. Łączne wydatki z budżetu państwa wyniosły 150 mln zł. To środki, które wygospodarowaliśmy dzięki skutecznej polityce podatkowej - ocenił premier.

Przyznał, że do niedawna sformułowanie "polskie drogi" było smutną metaforą polskiej historii i losów.

- Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy o polskich drogach mówić bardzo pozytywnie i będą one bardzo dobrym akcentem naszego programu gospodarczego na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. On dla mnie jest rozwojem Śliwic i powiatu tucholskiego, czyli gmin i powiatów do niedawna zapomnianych, zaniedbywanych. Staramy się robić wszystko, żeby rozwój był dalece bardziej zrównoważony. Cieszę się, że inwestycja w Śliwicach jest już zakończona i możemy to pokazać, udowodnić, unaocznić - dodał szef rządu.

Morawiecki powiedział, że jego środowisko polityczne jest wiarygodne w rządzie i będzie także wiarygodne w samorządzie. Wójt gminy Śliwice Daniel Kożuch podziękował premierowi za wizytę w jego miejscowości.

- Dziękuję za program wdrożony przez rząd, dzięki któremu mogliśmy pozyskać 555 tys. zł na rozbudowę tej inwestycji. Bez tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie udźwignąć takiego ciężaru. (...) Z tyłu za państwem jest budowane osiedle, gdzie w niedługim czasie na 97 działkach będą pobudowane domy przez naszych mieszkańców. Droga ta zwiększy bardzo mocno bezpieczeństwo oraz wpłynie na rozwój gminy. Ona łączy drogę powiatową z gminą Śliwice, a także prowadzi do Zakładu Usług Komunalnych, gdzie rozbudowujemy PSZOK - podkreślił Kożuch.