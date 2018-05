To nie jest żart, to wydarzyło się naprawdę. Na trasie S3 na odcinku Międzyrzecz – Świebodzin w aucie, którym kierowała 20-latka nagle skończyło się paliwo. Silnik zgasł i samochód odmówił współpracy. Z relacji policji wynika, że żadna z czterech podróżujących pań nie pomyślała o tym by włączyć światła awaryjne, nie mówiąc już o wystawieniu trójkąta ostrzegawczego (na trasie szybkiego ruchu należy wystawić trójkąt ostrzegawczy w każdym przypadku w odległości 100 m). Co w takim razie zrobiły?

Zamiast wezwać pomoc, dwie ruszyły pieszo po S3 w poszukiwaniu stacji paliw. A pozostałe przy unieruchomionym aucie dwie koleżanki... stanęły przy pojeździe i robiły sobie selfie.

Policjantów ze Świebodzina o niecodziennym widoku na S3 najwidoczniej poinformowali inni kierowcy. Patrol drogówki, który pojawił się na miejscu zastał dwie kobiety stojące pomiędzy autem a barierkami energochłonnymi. Kierująca pojazdem 20-latka została ukarana mandatem, a miejsce postoju pojazdu zabezpieczyli mundurowi.