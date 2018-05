Jak poinformował dyżurny Centrum Zarządzania Autostradą A2 Świecko-Konin, powodem utrudnień jest wzmożony ruch ciężarówek w kierunku naszych zachodnich sąsiadów. Rozpoczął się on w poniedziałek po godz. 21, kiedy przestał obowiązywać zakaz ruchu ciężarówek w Niemczech i nasilił się jeszcze we wtorek rano. Ruch w przeciwnym kierunku, czyli z Niemiec do Poznania i Warszawy, odbywa się bez zakłóceń.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Słubicach Magdalena Jankowska przekazała, że sytuacja na autostradzie ma wpływ na płynność ruchu na innych drogach prowadzących do granicy. Kierowcy chcąc ominąć korek na A2, zjeżdżają właśnie na nie.

Obecnie korki w kierunku Słubic i Świecka są na drodze wojewódzkiej nr 137 (korek sięga do Kunowic) i krajowej nr 29 (sięga do byłego terminala w Świecku). Policja spodziewa się także dużego ruchu aut osobowych w samych Słubicach, w rejonie mostu granicznego i prowadzących do niego ulic.

- W newralgiczne miejsca są wysyłane nasze patrole. Czuwają nad bezpieczeństwem i starają się upłynniać ruch. Kierowcy aut osobowych jadący w kierunku Niemiec, oprócz Słubic, mogą ominąć korki, decydując się na podróż do tego kraju przez Kostrzyn nad Odrą czy Gubin – powiedziała Jankowska.

Rzecznik dodała, że obecna sytuacja na A2 powtarza się co roku po świętach w Niemczech i dłuższych niż zwykle ograniczeniach w ruchu ciężarówek.

- Niestety nasze pole manewru jest ograniczone i kierowcy muszą po prostu czekać aż ruch sam się rozładuje. Zwykle trwa to kilkanaście godzin – zakończyła Jankowska.