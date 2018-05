Na konferencji prasowej Jaki zacytował słowa swojego konkurenta, Rafała Trzaskowskiego (PO), który w środę w TVN24 miał powiedzieć, że "Warszawa nie potrzebuje nowych mostów, co najwyżej potrzebuje kładki pieszo-rowerowej".

Jaki podkreślił, że on ma inną wizję rozwoju Warszawy.

- Jeżeli wygramy te wybory, Warszawa będzie miała nowe przeprawy mostowe. Jesteśmy przekonani co do tego, że w Warszawie potrzebna jest co najmniej jedna przeprawa na północy - przez Wisłę - i dwie na południu - zapowiedział.

- Jeżeli chodzi o przeprawę na północy, prawdopodobnie będzie trzeba zrezygnować z Mostu Krasińskiego, ponieważ rozumiemy, że on generuje niepotrzebne konflikty. Będziemy analizowali i szukali jakiejś nowej lokalizacji tak, żeby zrobić to w konsultacji z mieszkańcami, tak, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości - dodał Patryk Jaki.

Mówiąc o mostach położonych na południu Warszawy, Jaki wyraził przekonanie, że miasto na przełomie roku powinno rozpocząć budowę Mostu na Zaporze i dokończyć budowę Mostu Południowego. Podkreślił, że ważne jest, by "odciążyć ruch w tej części Warszawy". Jeżeli mosty powstaną, każda z dotychczasowych ośmiu przepraw stanie się drożniejsza, co ułatwi życie mieszkańcom - ocenił.

- Każdy warszawiak będzie miał teraz wybór: albo Rafał Trzaskowski i zero nowych przepraw przez Wisłę, albo Patryk Jaki i nowe przeprawy przez Wisłę, nowe inwestycje komunikacyjne - podsumował Jaki.

Most Krasińskiego ma połączyć ul. Krasińskiego na Żoliborzu z ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku. Inwestycja budzi obawy mieszkańców Żoliborza, ponieważ może sprowadzić wzmożony ruch samochodów do tej dzielnicy. Przeciwni budowie przeprawy są też radni Żoliborza.

Jaki został również zapytany o potencjalną kandydaturę na prezydenta Warszawy lidera Wolnego Miasta Warszawy Jana Śpiewaka. - Wszyscy, którzy zgłoszą się do wyścigu o urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy, będą przeze mnie traktowani z należytym szacunkiem - zapewnił.

Możliwą kandydaturę Śpiewaka ocenił jako "bardzo ciekawą". - Na pewno dyskusje na temat Warszawy właśnie z tym kandydatem będą bardzo ciekawe, wiele nas łączy - podkreślił Jaki. Ocenił, że jeśli chodzi o wybory na prezydenta miasta "Warszawa będzie miała naprawdę ciekawy wybór".

Pierwsza tura wyborów samorządowych ma się odbyć jesienią, w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.