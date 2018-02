Prokuratura w Szczecinie ma zbadać, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania na szkodę państwa podczas podpisywania umów na budowę autostrady A2.

Na początku przyszłego tygodnia śledczy mają przedstawić więcej szczegółów wszczętego dziś postępowania - informuje Radio ZET.

Wcześniej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro informując, że polecił wszczęcie śledztwa w sprawie budowy i eksploatacji autostrady A2 przez firmę Kulczyka powiedział, że chce by prokuratura zbadała, czy doszło "do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez państwowych urzędników, przez co narażone zostały interesy Skarbu Państwa i samych Polaków".

- Mamy jedną z najdroższych czy wręcz najdroższą autostradę w Europie. Pieniądze z kieszeni kierowców płyną szerokim strumieniem do prywatnej spółki, a rząd nie jest w stanie powstrzymać kolejnych podwyżek. Chcę, żeby prokuratorzy ustalili, dlaczego za poprzednich rządów zgodzono się na tak skandaliczne warunki - dodał.