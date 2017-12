Tomasz Pałasiński, dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że ogłoszenie przetargu było możliwe dzięki wydaniu w ostatnich dniach przez wojewodę małopolskiego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Przetarg – wyjaśnił dyrektor – będzie realizowany w systemie "zbuduj", bo inwestor posiada już gotowy projekt węzła oraz niezbędne zezwolenia. - Przetarg chcemy rozstrzygnąć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a termin zakończenia to okolice wakacji 2019 r., ale dopuszczamy możliwość skrócenia czasu realizacji tej inwestycji – będzie to jedno z kryteriów branych pod uwagę w przetargu - zapowiedział dyrektor oddziału GDDKiA.

Inwestycja o wartości ok. 29 mln zł zostanie zrealizowane we współpracy GDDKiA oraz samorządów na podstawie trójstronnego porozumienia. Jej finansowanie będzie pochodzić z trzech źródeł: GDDKiA w wysokości 14,5 mln zł, urzędu marszałkowskiego – 7 mln zł i gminy Niepołomice – 7,5 mln zł.

Nowy węzeł zostanie zlokalizowany pomiędzy obecnie istniejącymi węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko. Powstanie w miejscu, gdzie autostrada A4 Kraków - Tarnów przecina drogę wojewódzką nr 964, co umożliwi wjazd i zjazd z autostrady A4 na tę drogę wojewódzką stanowiącą ważne połączenie gmin położonych po południowej stronie autostrady i Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Do tej pory droga wojewódzka przebiegała pod wiaduktem autostradowym, bez możliwości wjazdów i zjazdów na A4.

Małopolskie: Przetarg na węzeł na autostradzie A4 w Niepołomicach / GDDKiA

Według szacunków codziennie do strefy dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4,3 tys. samochodów osobowych. Przewiduje się, że Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, która obecnie zajmuje ok. 500 ha gruntów i pracuje w niej ok. 4,5 tys. osób powiększy się i docelowo pracować w niej będzie 8 tys. osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wykonanie węzła Niepołomice ograniczy ruch tranzytowy z węzła Targowisko do strefy ekonomicznej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964.

Samochody wyjeżdżające z niepołomickiej strefy i jadące na wschód (m.in. do Rzeszowa, na Ukrainę) po wybudowaniu węzła zaoszczędzą 12,5 km drogi (w porównaniu do obecnych możliwości), a te jadące na zachód (do Katowic, Berlina) - 5 km.