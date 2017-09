Chodzi o dofinansowanie budowy: drogi ekspresowej S2 na odcinku węzeł Puławska-węzeł Lubelska; drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz-Mielno na odcinku Białe Błota – Mielno; drogi ekspresowej S6 Szczecin-Koszalin na odcinku Kiełpino-początek obwodnicy Koszalina i Sianowa; obwodnicy Koszalina i Sianowa; drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień-Rabka; obwodnicy Góry Kalwarii.

Dzięki temu powstanie 180 km nowych dróg, a łączna wartość tych inwestycji to ponad 11 mld zł.

Obecny podczas podpisywania umów wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki powiedział, że inwestycje te nie byłyby możliwe bez zdolności do finansowania projektów infrastrukturalnych z budżetu państwa.

Zaznaczył, że wartość inwestycji wynosi w sumie 11 mld zł, z czego 5 mld zł pochodzi z budżetu unijnego, a "6 mld złotych mamy z uszczelnienia podatków i z budżetu państwa".

"W taki sposób należy na to popatrzeć - że to jest wspólny wysiłek" - podkreślił wicepremier. "Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy jakby skorzystać z tych środków, niemniej jednak bez zdolności do finansowania tego typu wielkich projektów infrastrukturalnych ze strony budżetu państwa nie byłyby możliwe te inwestycje" - zaznaczył.

Jak mówił, "bardzo często na skutek takiego, a nie innego rozwoju wydarzeń w ostatnich 20 latach wydaje nam się w Polsce, że budujemy drogi wyłącznie niemalże z budżetu Unii Europejskiej". Zapewnił jednocześnie, że "bardzo jesteśmy wdzięczni za ten budżet".

Jak mówił Morawiecki, realizowane inwestycje "są niezwykle ważne", bo "mają potencjał udrożnienia ważnych kawałków regionalnych dróg".

"Jest ważne, żeby rzeczywiście infrastruktura docierała pod strzechy. To znaczy, żeby nie tylko łączyła wielkie miasta (...), ale żeby właśnie to były też mniejsze miejscowości, jak w tym przypadku drogi S5 czy S6, ale też drogi krajowe" - wskazał.

Morawiecki podkreślił, że "nie ma rozwoju gospodarczego bez dobrego połączenia obszarów pod inwestycje pomiędzy sobą". "Polska jest krajem dużym, pięknym, ale nie tak wielkim, żeby nie było nas stać na to, żeby połączyć różne regiony ze sobą dużo lepszą komunikacją" - podkreślił.

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol powiedział, że kolejne umowy na dofinansowanie sektora drogowego zostaną podpisane jeszcze w tym roku.

"Te dwa kolejne projekty - fragment drogi SW17 Garwolin-Kurów i drogi S6 Szczecin-Koszalin na odcinku Goleniów-Kiełpino - zamierzamy w tym roku podpisać" - dodał.