W Malborku odbyła się uroczystość związana z przekazaniem GDDKiA pozwolenia na użytkowanie mostu.

„Już dotychczasowe użytkowanie mostu pokazało, że ta inwestycja, w zasadzie, korki na wjeździe do Malborka i wyjeździe - zniwelowała. I choć mamy środek sezonu turystycznego to widać, że tych korków nie ma” – powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Burmistrz Malborka Marek Charzewski podkreślił, że budowa nowego mostu przez Nogat otwiera „nowe perspektywy dla mieszkańców i turystów”, ale też i dla przedstawicieli biznesu.

„Wiemy przecież, że dostępność i możliwość dojazdu jest jednym z czynników, który uatrakcyjnia dane miejsce dla przedsiębiorcy. Po oddaniu tej inwestycji miasto Malbork jest już bardzo atrakcyjne komunikacyjnie: mamy już bowiem dobre połączenie drogowe oraz kolejowe, a w przyszłości – mam nadzieję – powstanie również dobre połączenie wodne w ramach drogi wodnej E70” – mówił burmistrz miasta.

Charzewski liczy, że nowy most zwiększy liczbę turystów przybywających do Malborka.

„Nie jest przecież żadną tajemnicą, że część osób nie chciała przyjeżdżać do nas, słysząc, że są duże problemy z wjazdem do miasta i wyjazdem, że trzeba poczekać w godzinnych, a nieraz i dłuższych korkach. Gdy usłyszą teraz informację, że tych kłopotów i ograniczeń już nie ma, to również spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego” – ocenił burmistrz.

Wyjaśnił, że nowy most sprawdził się już „na szóstkę” podczas, corocznej imprezy plenerowej „Oblężenie Malborka”, kiedy w dniach 21-23 lipca przyjechało do miasta ok. 60 tysięcy gości.

Nowy most przez Nogat w Malborku powstał obok starego, zbudowanego na przełomie lat 40. i 50 ub. wieku.

Na nowej przeprawie przez rzekę jest teraz ruch jednokierunkowy na dwóch pasach jezdni w stronę Elbląga. Na starym moście natomiast, który w ramach inwestycji przeszedł też remont, samochody jadą w jednych kierunku na dwóch pasach jezdni do Tczewa.

Inwestycja, oprócz budowy drugiego mostu przez Nogat, polegała też na rozbudowie układu drogowego wzdłuż ciągu dróg krajowych nr 22 i 55 na odcinku 1,8 km.

Ponadto, na kilku skrzyżowaniach łączących się z mostem zainstalowano także nowoczesny, elektroniczny system sterowania ruchem, maksymalizujący przepustowość na skrzyżowaniach w oparciu o zebrane wcześniej dane o ruchu pojazdów. Na bieżąco koordynuje i zmienia on cykl włączenia świateł.

Wzdłuż wiaduktu powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestycję, która rozpoczęła się w kwietniu 2015 r., wykonała spółka Strabag.

Pierwotnie most miał być oddany do użytku pod koniec 2016 r., ale prace przedłużyły się po tym, jak na obszarze inwestycji odkryto fragmenty średniowiecznych murów obronnych miasta i późniejszej zabudowy.