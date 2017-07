Łączna wartość podpisywanych umów na te inwestycje przekracza 738 mln zł.

- Dzisiaj następuje podpisanie umowy na realizacje dwóch odcinków autostrady A2 Węzeł Lubelska - Mińsk Mazowiecki. (...) Dzisiaj podpisana zostaje też umowa na budowę drogi S17 Warszawa - Garwolin, dokładnie węzeł Lubelska, i budowa na realizację wiaduktu w Legionowie - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

- Bardzo się cieszę, że przechodzimy bezpośrednio do realizacji autostrady A2. Pragnę przypomnieć, że w zmodyfikowanym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki decyzji premiera Morawieckiego i dzięki decyzji rządu (...), został zwiększony limit finansowy do 135 mld zł. (...) Autostrada A2 będzie zgodnie z tym programem realizowana do Białej Podlaskiej. Dzisiaj umowa na pierwsze dwa odcinki - dodał.

Pierwszy fragment A2, na który podpisano umowę, ma mieć długość prawie 5,6 km, a koszt jego budowy to 200,2 mln zł. Drugi odcinek tej trasy będzie miał długość prawie 9,2 km i będzie kosztował 302,3 mln zł. Węzeł Lubelska będzie miał 2 km długości, a koszt jego wykonania sięgnie 190,4 mln zł. Z kolei wiadukt w Legionowie będzie miał 1,8 km długości, a jego budowa pochłonie 45,7 mln zł.

Jak informuje ministerstwo infrastruktury, realizacja niespełna 15 km odcinka A2 będzie obejmować budowę dwujezdniowej autostrady wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę Miejsca Obsługi Podróżnych oraz Obwodu Utrzymania Autostrady.

Przekazanie do użytkowania odcinków autostrady A2, które powstaną na wschód od Warszawy, zaplanowano na czerwiec 2020 r.

Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. W ramach inwestycji powstanie 2-km dwupoziomowe połączenie tych dróg. Jego budowa ułatwi m.in. ruch w kierunku Terespola, Białegostoku i Lublina. Przekazanie go do użytkowania zaplanowano na październik 2020 r.

Z kolei budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 powinna się zakończyć w sierpniu 2020 r.