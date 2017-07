Do wypadku doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na 405. kilometrze DK12 pomiędzy Sulejowem a Piotrkowem Trybunalskim.

- Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn kierująca oplem zafirą zjechała na przeciwny pas i zderzyła się czołowo z cysterną przewożącą asfalt. W wyniku wypadku ucierpiało siedem osób. Sześć podróżujących oplem, w tym czworo dzieci w wieku od 2 do 10 lat i kierowca samochodu ciężarowego zostało przetransportowanych do szpitala - powiedziała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim mł. asp. Ilona Sidorko.

Dodała, że 31-letnia kierująca oplem i 41-letni kierowca cysterny byli rzeźwi.

Zdaniem policji, jest za wcześnie na wskazanie przyczyny wypadku. Jego okoliczności badają na miejscu funkcjonariusze. Straż pożarna i służby drogowe zabezpieczają wyciek asfaltu z cysterny.

Trasa DK 12 pomiędzy Sulejowem a Piotrkowem jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują ruch na drogę ekspresową S8 i DK91. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.