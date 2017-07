Ze względu na wymogi organizacji wizyty prezydenta USA i szczytu, na wielu ulicach w Śródmieściu wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela - poinformował Urząd Miasta Stołecznego Warszawa. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic (lub do pierwszego skrzyżowania).

Zamknięte dla ruchu będą ulice w rejonie Starego Miasta. Wyłączone z ruchu zostaną m.in. ulice: Miodowa, Długa, Podwale i Senatorska. Na niektórych ulicach w rejonie Starówki zostanie wprowadzony zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Ograniczenia dotkną także pieszych. W czwartek, 6 lipca niedostępny będzie pl. Zamkowy. Wygrodzone zostaną także obszary w rejonie pl. Krasińskich oraz hoteli u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Emilii Plater oraz ulic Belwederskiej i Spacerowej a także przy pl. Trzech Krzyży. Droga z Lotniska Chopina, czyli ulice Żwirki i Wigury, Raszyńska i Al. Jerozolimskie nie będą zamknięte dla ruchu, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w czasie przejazdu kolumn z gośćmi.

Ze względu na specyfikę wydarzenia, w którym udział bierze wiele głów państw informacje mogą ulec zmianie lub uzupełnieniu. Natomiast w trakcie trwania samego szczytu służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

/ Materiały prasowe

Ulice wyłączone z parkowania

Od wtorku, 4 lipca od godz. 0.01 do czwartku, 6 lipca do godz. 22.00 wyłączony z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok oraz chodnika) będzie pl. Krasińskich.

Od wtorku, 4 lipca, od godz. 22.00 do czwartku, 6 lipca, do godz. 22.00 wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) będą ulice:

• Żwirki i Wigury na całej długości z Lotniska Chopina do ul. Wawelskiej;

• L. Krzyckiego na całej długości;

• Raszyńska na całej długości;

• pl. A. Zawiszy na całej powierzchni;

• Al. Jerozolimskie na odcinku od ul. Raszyńskiej do mostu Józefa Poniatowskiego;

• Emilii Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej;

• Nowogrodzka na odcinku od ul. Emilii Plater do ul. T. Chałubińskiego;

• T. Chałubińskiego na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do Al. Jerozolimskich (tylko strona wschodnia, przy hotelu);

• parking przy skrzyżowaniu ul. Emilii Plater i ul. Nowogrodzkiej;

• parking od strony ul. Nowogrodzkiej (wzdłuż ściany budynku hotelu, nad wjazdem na parking podziemny);

• parking pod wiaduktem ul. T. Chałubińskiego w rejonie skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi;

• al. 3 Maja na całej długości wraz z parkingami pod mostem Józefa Poniatowskiego;

• estakady wjazdowe i zjazdowe na most Józefa Poniatowskiego;

• Wisłostrada na odcinku od mostu Józefa Poniatowskiego do ul. R. Sanguszki;

• Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Miodowej (dotyczy także parkingów);

• Ossolińskich na całej długości;

• gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na całej długości (dotyczy także parkingu przy siedzibie Dowództwa Garnizonu Warszawa);

• Królewska na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej;

• Marszałkowska na odcinku od Al. Jerozolimskich do pl. Bankowego;

• gen. W. Andersa na odcinku od pl. Bankowego do ul. Muranowskiej;

Na całej długości:

• Muranowska; Świętojerska; R. Sanguszki; Konwiktorska;

• Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej przy hotelu (łączącej ul. Belwederską z ul. Spacerową) do ul. Spacerowej;

• Spacerowa na odcinku od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej przy hotelu (tylko strona wschodnia, przy hotelu);

• B. Prusa na całej długości;

• M. Konopnickiej na odcinku od ul. B. Prusa do parkingu na tyłach hotelu;

• pl. Trzech Krzyży: droga łącząca ulice Wiejską i B. Prusa z placem.

Od środy, 5 lipca od godz. 0.01 do czwartku, 6 lipca do godz. 22.00 wyłączone z parkowania (dotyczy także wyznaczonych miejsc parkingowych, zatok oraz chodnika) będą ulice:

• pl. Krasińskich na całej powierzchni;

• Miodowa na całej długości;(na odcinku Świętojerska-Długa od 4 lipca od godz. 10.00)

• Długa na odcinku od ul. Barokowej do ul. Freta;

• J. Kilińskiego na całej długości;

• Freta na całej długości;

• Zakroczymska na całej długości;

• pl. Zamkowy na całej powierzchni (włączając tzw. „dziedziniec trójkątny" i obszar pomiędzy ul. Krakowskie Przedmieście a kościołem św. Anny);

Na całej długości:

• Podwale; Senatorska; Kapitulna;

• Piwna na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;

• Świętojańska na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek;

Na całej długości:

• Dziekania; Kanonia; Jezuicka; Celna; Brzozowa; Mostowa; Boleść; Grodzka; Nowy Zjazd; Bugaj;

• Wybrzeże Gdańskie na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej (po stronie zachodniej, przy Zamku Królewskim);

• parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim pomiędzy ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd;

• estakady zjazdowe i wjazdowe na most Śląsko-Dąbrowski;

• parking przy budynku Mazowieckiego Centrum Stomatologicznego;

Na całej długości:

• R. Sanguszki; Konwiktorska; Bonifraterska.

/ Materiały prasowe

Ulice wyłączone z ruchu

Od wtorku, 4 lipca od godz. 10.00 do czwartku, 6 lipca do godz. 24.00 00 wyłączony z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych) będzie pl. Krasińskich.

Od środy, 5 lipca od godz. 0.01 do czwartku, 6 lipca do godz. 24.00 wyłączone z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych) będą ulice:

• pl. Zamkowy na całej powierzchni;

• Senatorska na odcinku od ul. Miodowej do ul. Podwale;

Na całej długości:

• Podwale; Kapitulna; Bugaj; Miodowa

• pl. Krasińskich na całej powierzchni;

• Długa na odcinku od ul. Barokowej do ul. Freta.

Od środy, 5 lipca od godz. 8.00 do czwartku, 6 lipca do godz. 22.00 wyłączona z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych) będzie ulica:

• Emilii Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej.

W czwartek, 6 lipca od godz. 8.00 do 22.00 wyłączone z ruchu kołowego (nie dotyczy pojazdów uprawnionych) będą ulice:

• Wybrzeże Gdańskie (prawy skrajny pas jezdni w kierunku Mokotowa) na odcinku od ul. Boleść do ul. Grodzkiej;

• Nowy Zjazd od al. „Solidarności” do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie;

• Grodzka na całej długości;

• estakady zjazdowe i wjazdowe na most Śląsko-Dąbrowski (tylko na węźle z Wisłostradą).

5 i 6 lipca wprowadzony zostanie zakaz wjazdu samochodów ciężarowych na ulicach:

• Senatorska na odcinku od ul. Moliera do ul. Podwale;

• obszar ograniczonym ulicami: Miodowa, Długa, Freta, Mostowa. Bugaj, Grodzka, al. „Solidarności” (wraz z tymi ulicami);

• Bonifraterska na całej długości;

• Świętojerska na całej długości.

Zamknięcia dla pieszych i rowerzystów

W czwartek, 6 lipca od godz. 0.01 do 24.00 zamknięty dla pieszych będzie pl. Zamkowy wraz z tzw. "dziedzińcem trójkątnym".

Od środy, 5 lipca od godz. 8.00 do czwartku, 6 lipca do godz. 22.00 wyłączone z ruchu będą drogi rowerowej na ulicach:

• Belwederskiej na odcinku od drogi wewnętrznej wzdłuż hotelu do ul. Spacerowej;

• Spacerowej na odcinku od ul. Belwederskiej do drogi wewnętrznej wzdłuż hotelu.