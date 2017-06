Wiceminister w MIB Jerzy Szmit dodał, że koszt inwestycji zamknie się w 6,5 mld zł.

Rozpoczęły się prace przy budowie 18,5-kilometrowego odcinka południowej obwodnicy Warszawy. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. oraz turecka firma Gulermak.

Południowa Obwodnica Warszawy umożliwi połączenie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia. Będzie to także połączenie Trasy Armii Krajowej z węzłem A2 Konotopa do Gdańska i Białegostoku.

Południowa Obwodnica Warszawy / Materiały prasowe

Łączy Polskę Wschodnią z Zachodnią

- Budowa przeprawy na Wiśle przyczyni się do połączenia zachodniej granicy Polski, dzięki autostradzie A2, ze wschodnią - poprzez drogę S17. Cieszę się, że rozpoczyna się budowa inwestycji ważnej zarówno dla mieszkańców Warszawy, jak i dla wszystkich Polaków - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas rozpoczęcia budowy mostu na Wiśle, który powstanie w ciągu drogi ekspresowej S2 - Południowej Obwodnicy Warszawy.

Nowy most na Wiśle / Materiały prasowe

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy została podzielona na 3 odcinki (A, B, C). Most na Wiśle to część 6,45 km odcinka B inwestycji. Kontrakty na realizację wszystkich fragmentów POW zostały zawarte w grudniu 2015 r., a ich zakończenie jest planowane w sierpniu 2020 r.

25 maja 2017 r. wojewoda mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy mostu przez Wisłę w ciągu S2 Puławska-Lubelska.

Zakres prac obejmuje budowę mostu o długości 1,5 km i szerokości 42 m (dwa niezależne obiekty pod każdą z jezdni, 2 jezdnie po 4 pasy ruchu) oraz dwóch pochylni zapewniających komunikację między ścieżką rowerową zlokalizowaną na Wale Zawadowskim a ścieżką rowerową na moście; budowę/przebudowę infrastruktury podziemnej; budowę urządzeń ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Południowa obwodnica Warszawy / Polska Agencja Prasowa / Leszek Szymaski

Rada Ministrów zaakceptowała wniosek resortu infrastruktury o zwiększenie limitu finansowy na program budowy dróg. Rząd podniósł limit Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) ze 107 mld zł do 135, czyli o 28 mld zł.