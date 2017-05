Obwodnicowy serial tylko w tym roku będzie miał kilkanaście odcinków - dowiedział się DGP. Do końca roku planujemy oddanie ponad 350 km, w tym fragmentów tras ekspresowych, np.: S3, S5, S7 i S8 - mówi Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

Nowa obwodnica przybędzie na budowanej ekspresówce S3, która docelowo ma połączyć Szczecin z Czechami. Chodzi o drugą nitkę trasy S3 na wysokości Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwotny termin oddania inwestycji za prawe 290 ml zł był wyznaczony na koniec kwietnia, ale hiszpański Dragados nie dotrzymał terminu. Z naszych ustaleń wynika, że droga ma być gotowa do wakacji - ale to wciąż nieoficjalny termin.

Opóźnienie jest też na S8 na wylocie z Warszawy na Białystok, czyli obwodnicy Marek. Włoscy wykonawcy mieli zakończyć prace w lipcu. O ile na odcinku realizowanym przez Astaldi zaawansowanie jest duże, to Salini się nie wyrabia. A oba trzeba oddać jednocześnie. GDDKiA podpisała aneks, w którym jako termin zakończenia pojawił się październik. Dwa miesiące temu na budowie był wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit, który motywował wykonawcę do otwarcia głównych jezdni w czasie wakacji. Ale szanse na taki scenariusz są niewielkie.

Są też dobre wiadomości. Na południu buduje się obwodnica Nysy, która połączy drogi krajowe nr 41 i nr 46. Kontrakt przewiduje prowadzenie robót do października. Jak potwierdziliśmy, jest duża szansa, że konsorcjum Mota Engil umożliwi w czerwcu otwarcie pierwszej część obwodnicy pozwalającej ominąć miasto od północnego zachodu. GDDKiA ogłosi to oficjalnie, kiedy będzie stuprocentowa pewność, że termin zostanie dotrzymany. Na drugą część poczekamy do końca października.

Na południu Polski w trakcie są też prace budowlane przy obwodnicy Kłodzka wraz z łącznikiem z dróg krajowych nr 33 i nr 46. Na tę drogę poczekamy do połowy 2018 r., bo takie są warunki kontraktu. Ale ta obwodnica także składa się z dwóch części i tu też będzie niespodzianka, którą GDDKiA będzie się niedługo chwaliła. Odcinek łączący DK 46 z 33 ma zostać oddany jeszcze przed końcem roku.

W przygotowaniu do otwarcia jest kilka punktowych inwestycji, które nie są na razie elementami ciągu ekspresowego, ale przysłużą się ruchowi lokalnemu.

● Wzdłuż drogi ekspresowej S11 budowane są obwodnice Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego. Obie mają być oddane latem: Ostrów do końca lipca, a w przypadku Jarocina plan otwarcia to 1 września.

● W tym samym czasie - do końca wakacji - ma zostać otwarta obwodnica Inowrocławia wzdłuż dróg krajowych nr 15 i nr 25. To też wyspowa inwestycja, która nie jest elementem szybkiego szlaku.

● We wrześniu kierowcy mają zacząć korzystać z obwodnicy Kościerzyny na krajowej dwudziestce na Pomorzu, na południowy zachód od Trójmiasta.

Obwodnic przybędzie w ramach ciągów ekspresowych. GDDKiA potwierdza, że na Warmii i Mazurach przed wakacjami kierowcy wjadą na obwodnicę Nidzicy. Z kolei na S5 między Wrocławiem a Poznaniem drogowcy planują w tym roku udostępnienie obwodnic Żmigrodu i Trzebnicy.

Dwie drogi pozwalające ominąć miasta już oddano w tym roku. Pod koniec marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła dla ruchu 13-kilometrową obwodnicę Wielunia w województwie łódzkim, na drodze krajowej nr 74. Budowa kosztowała ponad 200 mln zł, a dzięki niej ok. 13 tys. pojazdów dziennie może ominąć miasto. Na początku maja kierowcy zaczęli korzystać z obwodnicy Gniezna - niespełna 19-kilometrowego odcinka ekspresówki S5, który stanowi wydłużenie trasy biegnącej od autostrady A2. Koszt: ponad 0,5 mld zł, z czego 85 proc. stanowiło dofinansowanie unijne. Wartość pozostałych do otwarcia w tym roku obwodnic to ok. 6 mld zł (przy czym jeśli obwodnica jest elementem większego zadania, to wliczono całość).

Imponująco zapowiada się też przyszły rok. GDDKiA zaplanowała otwarcie obwodnic: Radomia na trasie S7, Legnicy na S3 w rejonie autostrady A4, Koszalina wzdłuż nadmorskiej ekspresówki S6, Leszna na S5 między Poznaniem a Wrocławiem, Puław na S12 (na dojeździe do trasy S17, która prowadzi w stronę Lublina), a także fragmentów obwodnicy Olsztyna (w części południowej i wschodniej).

Nadal nie wiadomo natomiast, kiedy ruszy budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Od ponad dwóch lat toczy się powtórzona procedura środowiskowa. WOW to jeden z najistotniejszych elementów infrastruktury drogowej w Polsce.

