Zamknięta dla ruchu będzie ul. Górczewska pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia a Płocką (nie będzie również przejazdu przez ul. Górczewską ulicami Księcia Janusza, J. Olbrachta i Ciołka) oraz pomiędzy ul. Elekcyjną a wjazdem do centrum handlowego Wola Park.

Zmiany w organizacji ruchu będą dotyczyć ciągu ulicy Górczewskiej, na odcinku od ul. Deotymy do ul. Konarskiego. W związku z tym dojazd do posesji Górczewska 90, 92A, 104, 106, 116 i 118, posiadających obsługę wyłącznie poprzez istniejące wjazdy z północnej jezdni ul. Górczewskiej, będzie możliwy na podstawie wydanego przez ZDM identyfikatora Metro Wola (wniosek o wydanie bezpłatnego identyfikatora niżej). Szczegółowe informacje na temat identyfikatorów można otrzymać w Wydziale Organizacji Ruchu Zarządu Dróg Miejskich (ul. Chmielna 124, wejście od ul. Żelaznej, pokój nr 11 lub pod numerem telefonu 22 558 92 11).

Ulica Płocka będzie nieprzejezdna na południe od skrzyżowania z ul. Wolską od wiosny 2017 r. W 2017 r. na kilka miesięcy zwężona zostanie ul. Wolska przy Płockiej, ul. Górczewska przy Parku Moczydło a także ul. M. Kasprzaka przy ul. Karolkowej i Rogalińskiej.

Objazd ul. Górczewskiej w Warszawie / Materiały prasowe

Komunikacja na objazdach

Podczas budowy stacji Młynów i Księcia Janusza, ul. Górczewska będzie całkowicie nieprzejezdna od al. Prymasa Tysiąclecia do ul. Płockiej, natomiast pomiędzy centrum handlowym Wola Park a ul. Deotymy będą jeździły tylko autobusy (nie będą one mogły wjeżdżać w ul. Górczewską z Jana Olbrachta i Ciołka). Autobusy, które obecnie jadą z Nowego Bemowa oraz z osiedla Jelonki, zostaną skierowane na trasy objazdowe prowadzące ul. Elekcyjną, M. Kasprzaka i Prostą. Autobusy z rejonu ul. Redutowej i Jana Olbrachta zamiast ul. Górczewską, będą kursowały Redutową, M. Kasprzaka oraz Prostą.

W celu ułatwienia dojazdu do centrum oraz do metra mieszkańcom Jelonek, zostanie wzmocniona komunikacja autobusowa na ul. Połczyńskiej i M. Kasprzaka, a ul. Wolską będzie jeździło więcej tramwajów. Na ul. Połczyńskiej, M. Kasprzaka i Prostej (do Ronda I. Daszyńskiego) w obu kierunkach zostanie wytyczony buspas. Buspas powstanie również – w obu kierunkach - na ul. Towarowej od Ronda I. Daszyńskiego do al. Solidarności.

Zmiany w komunikacji miejskiej / Materiały prasowe

W drugim etapie, na przełomie roku, zostaną wprowadzone zmiany związane z budową stacji Płocka. Zamknięta zostanie ul. Płocka na odcinku od ul. Wolskiej do Ludwiki. Autobusy kursujące ul. Płocką zostaną skierowane przez ul. Skierniewicką. W drugiej połowie 2017 r. z powodu budowy wentylatorni oraz szybu wydobywczego dla tarcz drążących tunele, możliwe będą wyłączenia ruchu tramwajowego na ul. Skierniewickiej oraz M. Kasprzaka i Prostej aż do Ronda ONZ oraz ograniczenie ruchu samochodowego na ul. M. Kasprzaka.

Metro na Woli

W głąb Woli metro pojedzie ze stacji Rondo Daszyńskiego. Będzie to ok. 3,4 km trasy Planowane stacje to: Płocka (C08) umiejscowiona pod ul. Płocką w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską; Młynów (C07) planowana pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i Syreny oraz Księcia Janusza (C06) pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. Dojazd ze stacji Księcia Janusza na ul. Świętokrzyską będzie trwał ok. 12 minut.

Budowany odcinek II linii metra na Woli to:

• długość: 3,4 km,

• trzy stacje: Płocka, Młynów, Księcia Janusza,

• koszt budowy: 1,148 mld zł,

• wykonawca: turecka firma Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.,

• zakończenie budowy: rok 2019,

• czas przejazdu do stacji Świętokrzyska: 10-12 min.,

• przewidywana częstotliwość kursowania: co 1,5-2 min.