Skrzyżowanie Al. Jerozolimskich i al. Jana Pawła II obok Dw. Centralnego i hotelu Marriott, czyli rondo Czterdziestolatka, jest jednym z najbardziej zakorkowanych w Polsce. Górą idzie ruch drogowy, a piesi tylko dołem – to ma się zmienić. Kilometrowy odcinek al. Jana Pawła II i ul. Chałubińskiego obok Dworca Centralnego to miejska „autostrada”: dwa razy po pięć pasów ruchu dla aut – i to też się zmieni. Jak sprawdził DGP, mimo krytyki ze strony kierowców ekipa Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zdeterminowana, żeby projekt wcielić w życie.

