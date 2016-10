W listopadzie chcemy rozpisać formalny przetarg. Będzie to przetarg dwuetapowy - powiedział Szmit. Poinformował, że w resorcie powołano zespół ds. wyłonienia nowego operatora poboru opłat.

Wiceminister podkreślił, że nowy system powinien być sprawny m.in. pod względem ściągania opłat. - System ma być także jak najmniej uciążliwy dla kierowców - dodał.

Czytaj więcej Sławomir Nowak o drogowym przebudzeniu przetargowym: To za mało. Ten rząd zatrzymuje Polskę w budowie

Nie zapadły jeszcze decyzje w sprawie tego, na jak długi okres zostanie zawarta umowa z wybranym w przetargu operatorem. - Mamy kilka możliwości - jedną z nich jest zawarcie umowy na 10 lat. Można także analizować dłuższy czas, bo nic nas nie wiąże. Możemy także zawrzeć umowę na krótszy okres - powiedział wiceminister. Dodał, że decyzja w tej sprawie będzie podjęta w październiku.

Wiceszef resortu infrastruktury powiedział, że nie zdecydowano również jeszcze, jaki rodzaj technologii systemu poboru opłat będzie zastosowany. - To jest ta decyzja, którą musimy podjąć jeszcze w października. Chcemy, żeby w pierwszym etapie przetargu były sformułowane przede wszystkim funkcjonalne warunki, co chcemy przez ten system osiągnąć. Natomiast w drugim etapie będziemy już musieli podejmować decyzje co do technologii - wyjaśnił Szmit.

Poinformował, że do Krajowego Funduszu Drogowego z poboru opłat na drogach wpływa 1,5 mld zł - z tego 1,2 mld zł pochodzi z systemu viaToll, który pobiera opłaty od samochodów ciężarowych, a ok. 300 mln zł - z poboru opłat do samochodów osobowych.

W resorcie odbyło się seminarium technologiczne, które - jak poinformowało ministerstwo - jest kolejnym etapem prac nad optymalizacją systemu poboru opłat w Polsce. Szmit poinformował, że zaprezentowało się osiem firm, których systemy działają m.in. we Francji, w Niemczech, na Węgrzech i w Belgii.

ViaToll to system elektronicznego poboru opłat obowiązujący na wybranych odcinkach polskich dróg. Od 1 lipca 2011 r. każdy kierowca poruszający się po wskazanej sieci dróg płatnych pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusem, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. Kontrakt na realizację tej usługi wygasa w listopadzie 2018 r.