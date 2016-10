Na budowie trasy S3 w Sadach Dolnych (Dolnośląskie) szef resortu infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał skierowanie do realizacji tego ostatniego odcinka trasy S3.

- Bardzo się cieszę, że ta inwestycja wchodzi w obszar jej realizacji i kończą się dywagacje na temat, czy uda się wybudować ten ważny dla całości fragment z Bolkowa do Lubawki. Dziś mam zaszczyt ogłosić, że ta droga powstanie z funduszy Programu Budowy Dróg Krajowych - powiedział Adamczyk.

Minister podkreślił, że rząd chce połączyć polskie porty w Szczecinie i Świnoujściu z południem Europy, co jest ważne dla wszystkich regionów, przez które przebiega trasa S3.

- Kilka dni temu wiceminister Szmit poinformował o budowie brakującego fragmentu S3 do portu Świnoujście, a dzisiaj podpisujemy tu na Dolnym Śląsku skierowanie do realizacji fragmentu tej drogi z Bolkowa do Lubawki - dodał Adamczyk.

Jak poinformował wiceszef resortu Jerzy Szmit, budowa 31 km trasy S3 od węzła w Bolkowie do granicy kraju w Lubawce ma kosztować 3,2 mld zł. Inwestycja ma ukończona do 2021 r.

- Te pieniądze pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego i podpisany dziś dokument pozwala uruchomić procedurę przetargową, bo gwarantuje finansowanie tej inwestycji. Będziemy jednak nadal próbowali pozyskać na budowę tego fragmentu wsparcie z unijnych funduszy, dzięki temu udałoby się zaoszczędzić trochę pieniędzy na inne zadania - powiedział Szmit.

Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie budowy brakującego odcinka S3 w ramach programu CEF "Łącząc Europę".

Na Dolnym Śląsku budowany jest fragment trasy S3 łączący Nową Sól (Lubuskie) z Bolkowem. Całość tej inwestycji ma kosztować ponad 3 mld zł, a w całości odcinek powinien być przejezdny w 2018 r.

Trasa S3 łączy wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami transportowymi. Prowadzi od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin, wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica) do południowej granicy z Czechami.