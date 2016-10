Warszawski ratusz informuje, że dojazd do stołecznych cmentarzy, i to pod same bramy, zapewni komunikacja publiczna - 29-30 października oraz w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, wjazd na ulice w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarzy dla pojazdów indywidualnych będzie zamknięty.

Przy największej warszawskiej nekropolii, Cmentarzu Północnym, przeznaczona wyłącznie dla autobusów zostanie ulica Arkuszowa, odcinek Wólczyńskiej i T. Nocznickiego. Przy Cmentarzu Bródnowskim zamknięta dla samochodów indywidualnych zostanie niemal cała ul. św. Wincentego, św. J. Odrowąża, Matki Teresy z Kalkuty oraz rondo Żaba. Przy Cmentarzu Powązkowskim wyłączona zostanie prawie cała ul. Powązkowska oraz spory odcinek ul. Okopowej w kierunku al. Solidarności. W Rembertowie nieprzejezdna będzie ul. Grzybowa, w Marysinie ul. Korkowa.

Dla tych kierowców, którzy zdecydują się na dojazd własnym samochodem, wyznaczono parkingi (patrz mapy).

Schemat linii cmentarnych / Materiały prasowe

Komunikacja miejska

Od soboty 29 października, do poniedziałku, 31 października linie cmentarne "C". będą kursowały w godzinach 9.00-17.00 (linie C11, C12 i C90 do godziny 19.00), a we wtorek, 1 listopada, w godzinach 7.00-19.00 (linie C11, C12 i C90 do godziny 21.00).

Swoje trasy w tych dniach zmienią również autobusy linii: 102, 103, 105, 107, 114, 115, 122, 126, 139, 142, 156, 161, 162, 169, 176, 180 (31 października – trasa podstawowa), 181, 191, 204, 205, 212, 213, 227, 409, 500, 517, 701, 724, 737, 739, N02, N12, N14, N41, N62, N64 i N91. 1 listopada inną trasa pojadą tramwaje linii 22.

Autobusy i tramwaje, od 29 października do 1 listopada będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, a linie nocne zgodnie z rozkładami obowiązującymi danego dnia.

Pociągi pierwszej linii metra w weekend, 29-30 października w godz. 10.00 - 18.00 będą kursowały co 4 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. W drugiej linii metra będzie obowiązywał sobotni rozkład. W poniedziałek, 31 października pociągi metra na linii M1 będą podjeżdżały na stacje co 3 minuty w godzinach 6.00-20.00, a na linii M2 - w godzinach 7.00-18.00. W pozostałych godzinach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy dnia powszedniego. W noce z 30 na 31 października i z 31 października na 1 listopada metro nie będzie kursowało.

1 listopada pociągi pierwszej linii będą jeździły: w godz. 8.00 - 10.00 i 18.00 - 20.00 - co 3 minuty i 20 sekund, w godz. 10.00 - 18.00 - co 3 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z rozkładem sobotnim, bez kursów nocnych. Pociągi drugiej linii we Wszystkich Świętych w godz. 10.00-18.00 będą jeździły co 4 minuty, a w pozostałych godzinach zgodnie z rozkładem sobotnim. Bez kursów nocnych.

Na Cmentarz Wolski będzie można dojechać tramwajami linii C1, C6, 10, 11, 26, 27 oraz autobusami linii C12, C84, 105, 184, 194, 197, 713, 716 i 743. Tymi samymi liniami dojedziemy do Cmentarza Prawosławnego.

Na Cmentarz Bródnowski od strony ul. Wincentego będzie można dojechać specjalnymi liniami autobusowymi C11, C13, C20, C25, C27 i C69. Do wejścia od strony ul. Odrowąża dojadą tramwaje linii C1, C6, 1, 3, 4, 25 oraz autobusy linii C76, natomiast do wejścia od strony ul. Chodeckiej – autobusy linii 114, 126 i C56 (do skrzyżowania ulic Chodecka/Wyszogrodzka).

Na Cmentarz Wojskowy na Powązkach (dawny komunalny) będzie można dojechać autobusami linii C11, C12, C14, C22, C51, C63, C70, C80, C90 i 180. Tymi samymi liniami autobusowymi oraz tramwajami linii C1, 1, 22 i 27 będzie można dojechać do Cmentarza Powązkowskiego.

Do Bramy Głównej Cm. Północnego, od strony ul. Wóycickiego będzie można dotrzeć autobusami linii C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88 i 181, do Bramy Południowej od strony ul. Wólczyńskiej - autobusami linii C40, C50, 409 i 701 a do Bramy Zachodniej od ul. Estrady - autobusami linii C40, C50, 110, 409 i 701.

Dojazd na Cmentarz Wawrzyszewski zapewnią autobusy linii C13, C14, C42, C88, 110 i 116 oraz tramwaje linii 11 i 33. Do nekropolii dojedziemy również liniami autobusowymi C70 i C84 (do skrzyżowania ul. Wólczyńskiej i Conrada)

Na Cmentarz Żydowski będzie można dojechać tramwajami linii C1, 1, 22 i 27, do Palmir dojadą autobusy linii C81 a na Cmentarz Południowy autobusy linii C37, C47, 727 i 737.

W liniach cmentarnych oraz dodatkowo w autobusach linii 727 i 737 (od 29 października do 1 listopada) obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM ważne w 1. strefie.

Zmiany w ruchu drogowym

Cmentarz Bródnowski

W dniach 29 i 30 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• Rondo Żaba wraz z dojazdami od ulic 11 Listopada (od ul. Letniej) i S. Starzyńskiego;

• św. Wincentego od Ronda Żaba do ul. Gilarskiej;

• św. J. Odrowąża i P. Wysockiego od Ronda Żaba do W. Syrokomli;

• Matki Teresy z Kalkuty od ul. P. Wysockiego do M.K. Ogińskiego oraz od ul. Chodeckiej do św. Wincentego;

• Chodecka od ul. Matki Teresy z Kalkuty do Wyszogrodzkiej;

• Smoleńska i Gościeradowska;

• Kołowa od św. Wincentego do Handlowej;

• Borzymowska od ul. św. Wincentego do ul. Gościeradowskiej;

• Staniewicka.

Cmentarz Bródnowski - dojazd 29-30 października i 1 listopada 2016 / Materiały prasowe

Ponadto, w dniach 29-31 października i 1 listopada na ulicach Smoleńskiej i Witebskiej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu.

Ruch indywidualny kierowany będzie od ul. Radzymińskiej ulicami Młodzieńczą i L. Kondratowicza do parkingów przy ulicach S. Boliwara i Żuromińskiej lub z Trasy AK ulicą P. Wysockiego do parkingów przy ulicach P. Wysockiego i Matki Teresy z Kalkuty.

W poniedziałek, 31 października przejezdne będą ulice:

• zachodnia jezdnia (w kierunku Pragi) ul. św. J. Odrowąża od ul. Matki Teresy z Kalkuty do ul. S. Starzyńskiego;

• P. Wysockiego od W. Syrokomli do Matki Teresy z Kalkuty;

• Matki Teresy z Kalkuty od ul. P. Wysockiego do M.K. Ogińskiego;

• Staniewicka.

Cmentarz Bródnowski - dojazd 31 października 2016 / Materiały prasowe

Cmentarz Powązkowski i Wojskowy

W dniach 29 i 30 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• Powązkowska od ul. Okopowej do ul. Tatarskiej oraz od ul. Z. Krasińskiego do Trasy Armii Krajowej;

• zachodnia jezdnia (w kierunku Ochoty) ul. Okopowej od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ul. M. Anielewicza.

Ponadto, w dniach 29-31 października i 1 listopada na ulicach: Elbląskiej, Z. Krasińskiego, J. Ostroroga, Tatarskiej, Duchnickiej i Przasnyskiej (od ul. Duchnickiej do ul. L Rydygiera) zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy - dojazd 29-30 października i 1 listopada 2016 / Materiały prasowe

Ruch indywidualny kierowany będzie:

• od ul. Wolskiej ulicami Młynarską lub Płocką, a dalej Obozową do parkingów przy ulicach: J. Ostroroga, Wawrzyszewskiej i św. Stanisława;

• od ul. W. Broniewskiego ulicami: L. Rydygiera i Duchnicką do parkingów przy ulicach Powązkowskiej, Tatarskiej i J. Ostroroga;

• od ul. Towarowej i al. Solidarności ul. Okopową do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej;

• od al. Jana Pawła II ul. M. Anielewicza do parkingów przy ul. Okopowej i Dzikiej;

• ulicami W. Broniewskiego i Elbląską do parkingów przy ulicy Elbląskiej;

• od strony al. Prymasa Tysiąclecia i ul. W. Broniewskiego jezdnią boczną Trasy AK w kierunku Ronda Ofiar Zbrodni Katyńskiej do parkingu przy ul. gen. S. Maczka.

W poniedziałek, 31 października przejezdna będzie ul. Powązkowska na całej długości. Na zachodniej jezdni ul. Okopowej od ul. Spokojnej do ul. M. Anielewicza będzie utrzymana możliwość dojazdu do posesji i ulic Spokojnej i Kolskiej (wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy).

Cmentarz Powązkowski i Cmentarz Wojskowy - dojazd 31 października 2016 / Materiały prasowe

Cmentarz Północny i Wawrzyszewski

W dniach 29 i 30 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. Wólczyńska od al. W. Reymonta do ul. K. Wóycickiego;

• ul. Arkuszowa od ul. Estrady do ul. Wólczyńskiej;

• ul. T. Nocznickiego od ul. Wólczyńskiej do J. Kasprowicza;

• ulice Opłotek i Palisadowa;

• ul. K. Wóycickiego w okolicy bramy głównej.

Ponadto 29 października - 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na ul. Wólczyńskiej od al. W. Reymonta do T. Nocznickiego oraz od ul. Opłotek do ul. Estrady.

Cmentarz Północny i Wawrzyszewski - dojazd 29-30 października i 1 listopada 2016 / Materiały prasowe

Ruch indywidualny w rejonie Cmentarza Północnego kierowany będzie ulicami Pułkową i K. Wóycickiego (jednokierunkową na odcinku Pułkowa - Żubrowa) do istniejących parkingów przy bramie Cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd odbywał się będzie ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami S. Żeromskiego, al. W. Reymonta i J. Conrada oraz ulicami J. Kasprowicza i Sokratesa do parkingów przy ulicach J. Conrada i Kwitnącej.

W poniedziałek, 31 października przejezdne będą ulice Arkuszowa i Wólczyńska od ul. Estrady do ul. J. Conrada.

Cmentarz Północny i Wawrzyszewski - dojazd 31 października 2016 / Materiały prasowe

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie

W dniach 29 i 30 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. Grzybowa od ul. Długiej do Zygmunta III;

• ul. Korkowa w okolicy cmentarza.

Ponadto 29 października i 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na ulicach Korkowej od ul. Kościuszkowców do cmentarza oraz Grzybowej od ul. Sosnowej do ul. Działyńczyków.

Ruch indywidualny kierowany będzie al. Komandosów i ulicami Zygmunta III i Dokerów do parkingu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Grzybową – Działyńczyków – Dokerów – Fizylierów.

Cmentarz w Rembertowie i Marysinie - dojazd 29-30 października i 1 listopada 2016 / Materiały prasowe

W poniedziałek, 31 października ulice Grzybowa i Korkowa będą przejezdne.

Cmentarz w Rembertowie i Marysinie - dojazd 31 października 2016 / Materiały prasowe

Cmentarz Wolski

Ruch indywidualny kierowany będzie ulicami Wolską (lub Elekcyjną) i J.K. Ordona oraz Połczyńską i J. Sowińskiego do parkingów zlokalizowanych na ulicy Jana Kazimierza. Na ul. Wolskiej wzdłuż cmentarzy obowiązuje zakaz zatrzymywania się, a na ulicach Studziennej i J. Sowińskiego jeden kierunek ruchu.

Cmentarz Wolski / Materiały prasowe

Cmentarz we Włochach

W dniach 29 i 30 października (sobota i niedziela) i 1 listopada (wtorek, Wszystkich Świętych) zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r.

W dniach 29 października – 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na ulicach Ryżowej od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. oraz Orłów Piastowskich na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Czerwona Droga.

W poniedziałek, 31 października, ul. Ryżowa będzie przejezdna.

Cmentarz na Tarchominie

W dniach 29 – 31 października i 1 listopada (Wszystkich Świętych) zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych będą ulice:

• ul. J. Mehoffera na odcinku od ul. Topolowej do ul. Myśliborskiej;

• ul. Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. J. Mehoffera.

29 października – 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się na ul. J. Mehoffera na odc. od ul. Modlińskiej do ul. Książkowej.

Cmentarz Czerniakowski

W dniach 29 października – 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na wschodniej jezdnie (w kierunku centrum) ul. Powsińskiej od ul. św. Bonifacego do ul. B. Limanowskiego.

Cmentarz na Służewie

W dniach 29 października – 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do ul. Dominikańskiej.

Cmentarz w Zerzniu

W dniach 29 października - 1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do ul. Borków.

Uwaga, ulice przejezdne 31 października będą sukcesywnie otwierane już w niedzielę, 30 października po godz. 17.00 (z zależności od warunków, liczby osób pieszych i decyzji policji) i z powrotem zamykane dla ruchu w nocy z poniedziałku na wtorek, tj. z 31 października na 1 listopada.