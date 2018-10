Czy tak będzie faktycznie i czy to już czas na hybrydy i elektryki?

Jaki udział w Państwa flocie mają samochody hybrydowe i elektryczne?

W Banku BGŻ BNP Paribas mamy łącznie 33 samochody hybrydowe, które stanowią około trzech procent całej floty. Aktualnie, rozważamy zakup dodatkowych 30 samochodów hybrydowych i trzech w pełni elektrycznych.

Co zadecydowało, że firma zdecydowała się akurat na te pojazdy?

Głównym powodem, jaki zadecydował przy ostatnim zakupie 30 aut hybrydowych, był aspekt środowiskowy. Wybór tego rodzaju samochodów to pierwszy krok do stworzenia ekologicznej floty samochodowej w Banku BGŻ BNP Paribas. Auta hybrydowe są wykorzystywane w wielu miastach Polski, które borykają się ze smogiem. Trafiły one zarówno do dużych ośrodków: Kraków, Warszawa czy Poznań, jak i do mniejszych miast, m.in. do Zakopanego i Nowego Sącza. W ten sposób wspieramy władze lokalne w walce o poprawę jakości powietrza. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy tym zakupie szacujemy w skali roku na około 15 mln gramów.

Ma Pan albo Pana kierowcy jakieś spostrzeżenia dotyczące użytkowania i kosztów eksploatacji takich aut?

Od naszych użytkowników aut hybrydowych otrzymujemy wyłącznie pozytywny feedback. Chwalą sobie głównie niski poziom hałasu (jadąc na baterii czy stojąc w korkach, jest zupełna cisza), automatyczną skrzynię biegów oraz, co nas zaskoczyło, dobre przyspieszenie przy ruszaniu. To, co również zauważyliśmy, to stopniowa zmiana myślenia o ekologii pojazdów. Okazuje się bowiem, że użytkownicy samochodów hybrydowych jeszcze bardziej zwracają uwagę na emisję spalin innych pojazdów, zaczęli to zauważać szczególnie przy jeździe w korkach. To właśnie pierwszy krok do zwiększenia wrażliwości ekologicznej. W odniesieniu do kosztów eksploatacji zauważamy, że koszty będą coraz niższe. Firmy korzystające z FSL otrzymują coraz lepsze oferty na finansowanie tych samochodów. Z miesiąca na miesiąc przybywa ich we flotach, a co za tym idzie dzięki znajomości technologii (zarówno przez klientów, jak i CFM) koszty są minimalizowane.

Czy może Pan wymienić przewagę, jaką mają samochody hybrydowe i elektryczne na tle innych, spalinowych, które są użytkowane przez Państwa firmę?

Poza czynnikami wymienionymi przez samych użytkowników, o których mówiłem wcześniej, liczymy, że konkurencyjność aut hybrydowych i elektrycznych na tle spalinowych będzie stale rosła. Z pewnością ma na to wpływ wprowadzane stopniowo prawo lokalne w poszczególnych miastach. Czekamy na ulgi i preferencje ze strony włodarzy miast dla samochodów hybrydowych (tańszy parking, wjazd do odpowiednich stref miasta czy jazda buspasami). Ponadto, w odniesieniu do tworzenia reguł wjazdu do stref ograniczonej emisji w miastach, oczekujemy, że samochody hybrydowe będą ten wjazd miały tańszy. Myślę, że najbliższe dwa lata będą przełomowe na naszym rynku.

W jakich warunkach eksploatacyjnych najbardziej sprawdzają się auta z napędami alternatywnymi?

Chciałbym wskazać pewną różnicę między samochodami hybrydowymi a elektrycznymi. Te pierwsze z pewnością najlepiej sprawdzają się na krótkich dystansach z niewielką prędkością. Optymalne dla nich warunki to albo korek, albo stanie na światłach. Na długich i szybkich przejazdach (autostrady/drogi ekspresowe) ekonomiczniej użytkować diesla. Dla samochodów elektrycznych tryb jazdy nie ma tak dużego znaczenia na efektywność ekologiczną (wyłączając zasięg), niemniej na sprawność baterii mocno wpływa temperatura na zewnątrz; im chłodniej, tym efektywny zasięg samochodu jest mniejszy, dlatego tym ważniejsza jest szeroka sieć punktów ładowania. Należy zatem poszukiwać złotego środka i dywersyfikować flotę w zależności od charakteru pracy jej użytkowników.

Czy w najbliższych latach Pana firma planuje zwiększyć udział samochodów hybrydowych i elektrycznych w swojej flocie?

W dalszej perspektywie jestem przekonany, że nie będzie to już tylko decyzja ekologiczna, ale i ekonomiczna. Rozwijający się rynek, zarówno większa gama dostępnych samochodów z napędami alternatywnymi, jak i zmiany infrastrukturalne wskazane w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz coraz lepsze warunki finansowania proponowane przez CFM-y, umożliwi nam zwiększenie udziału samochodów hybrydowych i elektrycznych w naszej flocie.

Blanka Pabisiak

administration manager AVON

Jaki udział w Państwa flocie mają samochody hybrydowe i elektryczne?

Samochody o napędzie alternatywnym zaczęły się pojawiać w Avon Cosmetic Polska od 2017 roku. Ponieważ dopiero zaczynamy naszą przygodę z samochodami alternatywnymi, stanowią one na razie 1,7% naszej floty. Ale pracujemy nad tym, aby było ich coraz więcej.

Czemu zdecydowaliście się Państwo akurat na auta z napędami alternatywnymi?

Avon na całym świecie podejmuje wiele inicjatyw związanych z minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko, a transport jest jednym z takich obszarów. Wprowadziliśmy do naszej polityki zakupu nowych pojazdów kryterium redukcji emisji szkodliwych substancji. Kolejnym krokiem był zakup samochodów z napędem alternatywnym. Najbardziej optymalnym dla nas wyborem jest hybryda plug-in. Dzięki niej, jeżdżąc po mieście, możemy cieszyć się urokami samochodu elektrycznego, a wyruszając w dalszą trasę, nie musimy martwić się, czy na pewno dojedziemy na miejsce, czy będziemy mieli gdzie doładować samochód i ile czasu nam to zajmie. Dodatkową wygodą jest to, że w naszej siedzibie mamy możliwość doładowania samochodu w biurze, bez konieczności szukania stacji ładujących.

Nie użytkujecie Państwo tych samochodów długo, ale na pewno macie jakieś przemyślenia. Pozytywne?

Samochody z napędami alternatywnymi są droższe, co oczywiście przekłada się na miesięczną ratę leasingową, jednak od razu widzimy też spadek kosztów związanych z zakupem paliwa. Dzięki temu koszty się optymalizują, a my dodatkowo dbamy o środowisko.

Jaką przewagę mają samochody hybrydowe i elektryczne na tle innych – spalinowych, które są użytkowane przez Państwa firmę?

Choć w polskich warunkach największym źródłem zanieczyszczeń powietrza są piece węglowe w budynkach mieszkalnych, w miastach udział samochodów w produkcji smogu wzrasta do kilkudziesięciu procent. Napęd hybrydowy pozwala znacząco obniżyć zużycie paliwa, dlatego wzrost popularności hybryd to skuteczny sposób na poprawę jakości powietrza bez zmiany przyzwyczajeń kierowców i bez wyrzeczeń. Samochód służbowy to nie tylko środek transportu, ale również wizytówka firmy. Nasze samochody z napędem alternatywnym świadczą o tym, że jesteśmy firmą nowoczesną i dbającą o środowisko.

W jakich warunkach eksploatacyjnych najbardziej sprawdzają się auta z napędami alternatywnymi?

Hybrydy plug-in sprawdzają się zarówno w jeździe po mieście, gdy stojąc w korku, możemy skorzystać z napędu elektrycznego i minimalizować emisję CO2 oraz hałas, nie tracąc przy tym przyjemności z jazdy. Poza miastem występują dwa ograniczenia dla silników elektrycznych: osiągalna prędkość oraz brak stacji ładowania, dlatego w takich trasach najkorzystniejsze jest wykorzystanie silnika spalinowego.

1,7% to niewiele, ale od czegoś trzeba zacząć. Będzie tych samochodów więcej?

Tak. Jesteśmy firmą nowoczesną i dbającą o środowisko, dlatego nadal będziemy rozwijać naszą flotę w tym kierunku. Ponadto samochody z napędami alternatywnymi to trend, który jest nie do zatrzymania, nawet w Polsce, gdzie benefity dla firm posiadających samochody niskoemisyjne są nadal bardzo skromne w porównaniu do innych krajów Wspólnoty Europejskiej.

Jacek Mleczek

kierownik ds. floty samochodowej Coca Cola HBC Polska

W plebiscycie Fleet Derby zgłosili się Państwo do kategorii ekologiczna flota. Są Państwo na początku drogi związanej z przemianą floty na ekologiczną, czy raczej realizują długofalową strategię?

Firma Coca-Cola HBC Polska od lat wdraża rozwiązania, które pomagają minimalizować wpływ naszej działalności operacyjnej na środowisko. Jednym z naszych zobowiązań jest zmniejszanie do roku 2020 emisji CO2 o 50% w stosunku do 2010 r.

Uwzględniając czynniki środowiskowe, w 2015 roku podjęliśmy decyzję o stopniowej wymianie samochodów na te z napędem LPG/PB i konsekwentnie ją realizujemy. Paliwo LPG, spalając się w silniku spalinowym, emituje o 20 razy mniej NOx od samochodu zasilanego paliwem ON. Nawet samochody z układami hybrydowymi zasilane benzyną emitują więcej NOx, chyba że są pojazdami hybrydowymi z silnikami benzynowymi i do tego z instalacjami LPG. Obliczając średnią emisję CO2, nie opieramy się na danych katalogowych, lecz na rzeczywistej emisji CO2 wynikającej z ilości spalonych paliw w swoich samochodach, którą regularnie monitorujemy.

Jaki udział w państwa flocie mają samochody hybrydowe i jaki był powód zakupu takich pojazdów?

Nieustannie poszukujemy alternatywnych rozwiązań, dlatego w 2015 roku wprowadziliśmy do floty w formie leasingu 22 samochody hybrydowe dla części naszych przedstawicieli handlowych. Głównym celem programu było podniesienie bezpieczeństwa użytkowników samochodów służbowych oraz zwrócenie uwagi na ekologiczną jazdę, umiejętnie łącząc ją z kluczowymi kwestiami bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że bezpieczna jazda i ekologia tworzą jedną całość.

Czy rozważają Państwo w perspektywie czasu zakup aut elektrycznych?

Tak, na razie oswajamy się z nimi. W 2017 roku wprowadziliśmy do floty, także w formie leasingu, dwa samochody w 100% elektryczne, które stanowią tzw. poolcar, oraz wykorzystujemy je do nauki ekologicznej jazdy, do czego te samochody znakomicie się nadają. Niewystarczająco jeszcze rozwinięta liczba stacji doładowań wręcz wymusza na kierowcach zwracanie uwagi na styl jazdy, co przekłada się na przejechanie znacznie większych odległości przy jednym ładowaniu.

Jakie są Pana spostrzeżenia odnośnie kosztów eksploatacji aut z napędami alternatywnymi?

Uwzględniając aspekty ekonomiczne, uważam, że zakup samochodów hybrydowych w połączeniu z napędem zasilanym LPG/PB ma szansę obronić się na tym trudnym rynku wynajmu samochodów dla dużych firm z grupy FMCG. TCO wychodzi na akceptowalnym poziomie. W tym wypadku mamy połączenie aspektów ekologicznych z ekonomią użytkowania.

Jeśli chodzi natomiast o samochody elektryczne, to ich przyszłość zależy od rozwoju odpowiedniej infrastruktury i ich ceny. Czy cena zostanie skalkulowana na odpowiednio niższym poziomie lub czy zostaną wprowadzone dopłaty ekologiczne.

Czy pomimo tylu niewiadomych elektryczne samochody na dobre zagoszczą w Państwa flocie?

Rozważamy zakup kolejnych samochodów elektrycznych, w tej chwili głównie jako samochody poolcar, do obsługi niedalekich podróży naszych pracowników. Zero emisji to również możliwość wjazdu do stref o ograniczonym ruchu. Jesteśmy przekonani, że tych stref zakazu ruchu dla samochodów z napędem spalinowym również w Polsce zacznie przybywać, a użytkując auta elektryczne, będziemy gotowi do obsługi naszych klientów również w takich miejscach. Mamy nadzieję na rozwój infrastruktury stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, jak i bardziej przystępną cenę samych pojazdów elektrycznych. Uważamy, że problem ceny mogą rozwiązać dopłaty lub ulgi ekologiczne, i liczymy, że wcześniej czy później będą dostępne również dla polskich przedsiębiorców.

Kolejne kroki uzależnione są od możliwości rozwoju odpowiedniej infrastruktury, czy to przyłączy elektrycznych, czy budowy stacji paliwowych CNG. Zwiększenie liczby samochodów elektrycznych w naszej firmie uzależniamy od dostępu do stacji doładowań i kosztu zakupu samochodu. Rozważamy też kolejne wprowadzenie hybryd w formie leasingu. Z zainteresowaniem również przyglądamy się rozwojowi infrastruktury i dystrybucji paliw CNG i wodorowych, których zastosowanie będzie mieć wpływ na jeszcze skuteczniejsze zmniejszanie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Arkadiusz Bruliński

rzecznik prasowy Biuro Komunikacji STU ERGO Hestia SA

Jaki udział w Państwa flocie mają samochody hybrydowe i elektryczne?

Obecnie Grupa ERGO Hestia ma w swojej flocie blisko 200 pojazdów z napędem hybrydowym – Toyota Auris Hybrid. Przede wszystkim korzystają z nich nasi rzeczoznawcy mobilni, którzy każdego roku w drodze do klientów pokonują ok. 6 milionów kilometrów. To najnowocześniejsza i najbardziej przyjazna dla środowiska flota samochodów używanych przez rzeczoznawców ubezpieczeniowych w Polsce.

Jaki był powód zakupu takich pojazdów?

ERGO Hestia od zawsze stawiała na zrównoważony rozwój i od lat utożsamiana jest z innowacyjnymi rozwiązaniami. Wymiana pojazdów rzeczoznawców mobilnych była kolejnym etapem realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W zakresie transportu ERGO Hestia od lat monitoruje ślad węglowy i konsekwentnie wdraża projekty wpływające na obniżenie jego poziomu. Do najważniejszych z nich można zaliczyć platformę carpoolingową ułatwiającą pracownikom wspólne dojazdy do pracy. Pozwala to nie tylko zmniejszyć uciążliwy wpływ na środowisko, ale również ograniczyć liczbę potrzebnych miejsc parkingowych w bezpośrednim otoczeniu firmy. Dla pracowników dojeżdżających do firmy rowerami otworzyliśmy specjalny parking, wyposażony w szatnie i prysznice, a każdy rowerzysta otrzymuje od nas bezpłatny obiad.

Jakie są spostrzeżenia dotyczące użytkowania i kosztów eksploatacji takich aut?

Z wprowadzenia tego rozwiązania cieszymy się szczególnie, ponieważ ze względu na skalę mamy zauważalny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Wprowadzenie do floty nowoczesnych samochodów hybrydowych spowodowało spadek emisji samego dwutlenku węgla o ponad 250 ton każdego roku. Dzięki zmianie z pojazdów z tradycyjnym napędem na pojazdy z napędem hybrydowym o ponad 1/3 zredukowaliśmy emisję spalin do atmosfery.

W jakich warunkach eksploatacyjnych najbardziej sprawdzają się auta z napędami alternatywnymi?

Auta z napędem hybrydowym z naszej perspektywy najlepiej sprawdzają się, gdy ich użytkownicy poruszają się zarówno po mieście, jak też wyjeżdżają w trasy o średnim zasięgu.

Czy Państwa firma planuje zwiększyć udział samochodów hybrydowych i elektrycznych w swojej flocie?

Jesteśmy zadowoleni z inwestycji we flotę samochodów hybrydowych, która pozwoliła nam zdecydowanie zmniejszyć nasz ślad węglowy. Przy naszych inwestycjach – również flotowych – aspekt ekologii i ochrony środowiska braliśmy i będziemy brać mocno pod uwagę.