Jakość czy ilość – jak prezentuje się rynek motoryzacyjny?

W obecnie panującej dobie automatyzacji praktycznie każdy producent samochodów dokonuje produkcji swoich aut z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, która przyśpiesza ten skomplikowany proces i niweluje czynnik ludzki, mający miejsce podczas produkcji. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, jest banalnie prosta. Mianowicie, chodzi tutaj w głównej mierze o koszty, czas i zyski. Najszybciej produkuje się auta, które sprzedają się najszybciej. To wynik nie tylko chęci sprostania przez markę oczekiwaniom konsumenta na złożone przez niego zamówienie, ale również chęć uzyskania szybkiego zysku ze sprzedaży i poprawy płynności finansowej. Istnieją na świecie modele aut, które sprzedają się praktycznie co 40 sekund. Przeliczając taki wynik na ilość sprzedanych samochodów na dobę, możemy stwierdzić, że w ciągu jednej doby zostaje nabytych 2160 aut. Jest to niewątpliwie pożądany wynik przez każdego producenta, ale czy aby na pewno wart często słabej jakości wykonania produktu? Wszakże chyba nie ma osoby, która by stwierdziła, że da się jakąkolwiek czynność wykonać szybko i dobrze.

A tego właśnie od danej marki może oczekiwać jej konsument. Produkcja samochodów jest procesem długotrwałym. Zamawiając auto w salonie, w zależności od marki i modelu samochodu, możemy czekać za wybraną przez nas konfiguracją nawet do 7 miesięcy. Skąd bierze się taki czas oczekiwania na realizację? Odpowiedzi można doszukiwać się w jakości produkcji. Jest ona mniej masowa, przez co wolniejsza, ale bardziej solidna. Na to, ile będziemy oczekiwali na nasze wymarzone auto, będzie też wpływać popyt. Jednak zdecydowanie bardziej powinna nas cieszyć informacja o dłuższym czasie oczekiwania niż o szybkiej i niemal natychmiastowej realizacji naszego zamówienia. Z punktu widzenia koncernu, który produkuje nasze nowe auto jest to również o wiele bardziej korzystna sytuacja, ponieważ wypuszczając na rynek produkt, który jest dobry jakościowo, zniwelowane zostaje prawdopodobieństwo, że firma nie będzie mogła się cieszyć dobrą renomą. Podstawowym wyznacznikami działania każdego producenta samochodów powinny być zatem przede wszystkim: jakość produktu, bezpieczeństwo klienta i jego satysfakcja z użytkowania samochodu. Przykładem marki, która kieruje się właśnie takimi zasadami jest między innymi Volvo. Ten szwedzki koncern nie tylko od lat stawia na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, ale również dba o wykonanie swoich aut, przez co sprawia, że ich użytkownicy czują się w pełni zadowoleni.

W samochodach klasy premium jakość stawiana jest na pierwszym miejscu

Kupując auta klasy premium, jakość powinna być cechą, którą będziemy stawiać na pierwszym miejscu. W przypadku aut marki Volvo, nie ma innej możliwości, jak otrzymanie z rąk dealera kluczyków do samochodu, który został wykonany z najwyższą starannością. Nowa odsłona modeli V90, XC90, S90 oraz V90 Cross Country daje po sobie poznać, kto jest liderem jakości wykonania na rynku. Świadczą o tym starannie dobrane materiały, najwyższej jakości skóra, miękka w dotyku niczym jedwab, naturalne wstawki drewniane, które oddają pełnię natury dostrzegalną w słojach i unikatowym kolorze danej odmiany drewna oraz detale takie, jak gałka zmiany biegów wykonana ze szkła kryształowego. To oczywiście tylko niektóre z elementów, jakie znajdziemy w nowych modelach Volvo. Całość jest tak starannie dopasowana, że w pełni świadomie można powiedzieć, iż warto czekać na taki samochód. A wszystko to zamknięte w bryle o bezkompromisowym kształcie, której pełni charakteru nadają agresywne przednie światła i - tworzący wrażenie masywnego i mocarnego pojazdu - przedni grill.

O jakości samochodu świadczy też jego komfort i proponowane udogodnienia oraz technologia

Aby samochód został uznany za taki, który reprezentuje wysoką jakość, nie wystarczy, żeby był tylko dobrze wykonany. Ważne jest też, aby takie auto posiadało nowoczesne udogodnienia wspierające nas podczas codziennego użytkowania. Nowe modele Volvo posiadają ich naprawdę wiele. Pomogą nam nie tylko zaparkować auto w najtrudniej dostępnym miejscu, czego przykładem jest oferowany Park Assist oraz Kamera 360o, ale również utrzymać odpowiednią prędkość podczas jazdy za poprzedzającym nas pojazdem oraz prawidłowy tor jazdy po wyznaczonym pasie ruchu, dzięki nowoczesnym systemom takich, jak Pilot Assist oraz Queue Assist. Ponadto jako użytkownicy jednego z nowych modeli Volvo XC90, V90, S90 lub V90 Cross Conutry, mamy do dyspozycji Volvo On Call, który pozwala nam na zdalne zarządzanie wieloma funkcjami auta z pozycji smartfona. Dzięki temu już nie straszne nam będą poranne mrozy przed wyjściem do pracy, ponieważ będziemy mogli uruchomić auto zdalnie na 15 minut przed tym, jak do niego wsiądziemy. O tym, że Volvo dba o sowich klientów, świadczy też fakt, że cały czas trwają pracę nad w pełni elektrycznym samochodem. Obecnie szwedzka marka może pochwalić się autami z jednostkami hybrydowymi o bardzo wysokiej wydajności. Takie auto może okazać się bardzo korzystną propozycją w świetle ostatnich propozycji rządowych odnośnie aut firmowych. Volvo będzie idealnym połączeniem niezawodności, bezpieczeństwa, jakości i nowoczesności w naszej firmie oraz życiu codziennym.