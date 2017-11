Elon Musk zaprezentował pierwszą w pełni elektryczną ciężarówkę Tesli. Szef firmy obiecuje, że model Semi na jednym ładowaniu baterii przejedzie ponad 800 km. Auto ma również być wyposażone w system półautonomicznej nawigacji do jazdy w konwojach. Drugi model Roadster, to sportowe auto zdolne do 96 km/h przyspieszyć w 1,9 sekundy…