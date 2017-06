Ślicznotki i pokraki - projekty z rządowego konkursu na auto elektryczne. Niektóre są... dziwne

Rządowa spółka ElectroMobility Poland ogłosiła konkurs na projekt polskiego auta elektrycznego. Z 86 zgłoszeń 66 spełniło wymogi formalne i zakwalifikowało się do II etapu. Teraz spośród niemal 70 wizji zostanie wybranych 15 do dalszej rywalizacji. To właśnie z tej liczby plebiscyt ma wyłonić pięciu laureatów - zwycięskie koncepcje będą podstawą do produkcji prototypów. W dziennik.pl możesz zobaczyć przegląd potencjalnych kandydatów na narodowe auto elektryczne. Które to ślicznotki, a które to pokraki? ZOBACZ FOTO.