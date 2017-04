Najlepszy samochód 2017?

W czasie salonu samochodowego w Nowym Jorku ogłoszono wyniki konkursu "World Car of the Year". W skład jury tego plebiscytu wchodzi ponad 73 dziennikarzy z 24 różnych krajów.

Tegoroczny werdykt można potraktować jako znak czasów. Także BMW, Mercedes i Volvo przyłożyły rękę do tryumfu rywala.

Jedynym Polakiem w składzie sędziowskim jest Maciej Pertyński, który specjalnie dla portalu dziennik.pl skomentował wyniki tegorocznego plebiscytu. Oto zwycięscy i przegrani…