Miało chronić przed zamachem, a skończyło na drzewie. Zobacz tajemnice pancernego audi premier Szydło [ZDJĘCIA]

Audi A8 L Security - pancerna rządowa limuzyna rozbiła się o drzewo w Oświęcimiu

Premier Beata Szydło poszkodowana w wypadku rządowej kolumny w Oświęcimiu. Pełniący obowiązki szefa BOR płk Tomasz Kędzierski powiedział, że limuzyną, którą jechała szefowa rządu, kierował funkcjonariusz będący w służbie od 2002 roku. Był on kierowcą w grupach ochronnych byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od początku rządu PiS jest szoferem premier Beaty Szydło. Posiada prawo jazdy kategorii B,C,D a także uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

BOR potwierdziło też, że szefowa rządu podróżowała w opancerzonym Audi A8 L Security z 2016 roku. To właśnie ten model, którego wytrzymałość opancerzenia została pod koniec 2015 wzmocniona do najwyższego obowiązującego obecnie poziomu. Jakie tajemnice skrywa pancerna limuzyna zakupiona w zeszłym roku do użytku premier Szydło? Zobacz zdjęcia…