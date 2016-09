120 tys. zł za nowego malucha? To nie jest żart. 16 lat temu zgasła produkcja fiata 126p

Fiat 126p

W 1970 roku po polskich drogach poruszało się niewiele samochodów, mniej niż 15 na każdy tysiąc mieszkańców. Cena produkowanego w Warszawie od 1967 roku fiata 125p, wynosiła równowartość 48 średnich wypłat - zbyt wiele. Ponadto 80-100 tysięcy produkowanych rocznie dużych fiatów przeznaczonych było w większości na eksport lub do pokrycia zapotrzebowania administracji publicznej. Przeciętny Polak nie miał natomiast zbyt dużego wyboru w zakupie samochodu. Ani syrena (która nadal produkowana była w małych liczbach w Bielsku-Białej - mniej niż 40 tysięcy sztuk rocznie), ani importowane w ograniczonej liczbie z NRD trabanty, wartburgi, czechosłowackie skody, czy jugosłowiańskie zastawy nie mogły przyczynić się do rozwoju motoryzacji nad Wisłą. Ówczesny rząd zdecydował by wyprodukować samochód dla każdego…