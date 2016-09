Ursus wyprodukuje pierwszy samochód. Ale Niemcy nie chcą wpuścić Polaków do siebie

Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus S.A. za kierownicą nowego samochodu

- Aktualnie pracujemy nad lekkim dostawczym pojazdem elektrycznym. Samochód marki Ursus został zaprojektowany tak, aby spełniał warunki homologacji L7e - powiedział dziennik.pl Karol Zarajczyk, prezes spółki Ursus S.A. - Oznacza to, że masa pojazdu nie przekroczy 600 kg. Auto zostało stworzone w oparciu o lekką, aluminiową ramę, a do jego budowy wykorzystano materiały kompozytowe. Na pokład zabierze dwie osoby, a jego ładowność wyniesie około tony. To samochód z napędem na tylne koła, jednak w planach mamy również wprowadzenie modelu z układem 4x4 - wyjaśnił.

Kto miałby go kupować?