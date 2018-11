O utrudnieniach komunikacyjnych w stolicy poinformowały na swoich stronach internetowych Zarząd Dróg Miejskich oraz Związek Transportu Miejskiego.

W komunikacie ZDM podano, że w związku z uroczystościami państwowymi w godz. 8.00-16.00 pl. Piłsudskiego zostanie zamknięty dla ruchu na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Ossolińskich. Do końca dnia nie będzie można zaparkować przy ul. gen. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia Marszałkowskiej, al. 3 Maja od ul. L. Kruczkowskiego do Muzeum Wojska Polskiego, Ossolińskich, Moliera, Wierzbowej, Focha i Fredry, a także na parkingach przed Zachętą i Hotelem Europejskim od strony pl. Piłsudskiego.

Ponadto od 11.00 do 14.00 zamknięte dla ruchu zostaną: pl. Piłsudskiego, ul. Królewska od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Marszałkowskiej, Ossolińskich, Moliera, Wierzbowa, Fredry, Królewska, marsz. F. Focha oraz gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza.

W związku z organizacją "Święta Niepodległości w Świątyni Opatrzności Bożej" od godz. 7.00 do godz. 22.00 Al. Rzeczypospolitej zostanie zawężona o jeden pas po obu stronach.

11 listopada ulicami stolicy przebiegną uczestnicy jubileuszowego 30. Biegu Niepodległości. Trasa obejmować będzie m.in. ul. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości. Bieg rozpocznie się o godz. 11.11, a zakończy ok. godz. 15.00. Utrudnień można spodziewać się już od godz. 5.00, kiedy to na czas biegu wyłączona z ruchu zostanie al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ul. Anielewicza, ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej, a także południowa jezdnia ul. Słomińskiego od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ul. Pamiętajcie o Ogrodach. O godz. 10.00 zamknięte zostaną obie jezdnie al. Jana Pawła II od ul. Anielewicza do al. Solidarności.

Dalsza część trasy będzie zamknięta od godz. 10.30 do godz. 15.00. Ruch ul. poprzecznymi - al. Solidarności, Grzybowską, Świętokrzyską, Prostą, al. Jerozolimskimi, Koszykową i Batorego zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Ponadto na czas organizacji biegu od godz. 6.00 w niedzielę wyłączony zostanie ruch tramwajowy na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do al. Solidarności. Tramwaje będą kursowały trasami objazdowymi.

ZTM poinformował także, że - do czasu zakończenia uroczystości państwowych - od godz. 8.00 wstrzymany będzie ruch drogowy w Alejach Jerozolimskich od ronda Dmowskiego w kierunku ronda Waszyngtona, a od godz. 10.00 zamknięta zostanie ul. Marszałkowska. Wyłączony będzie również ruch tramwajowy i wjazdy z ulic poprzecznych.