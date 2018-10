Szef SOP został zapytany w TVN24, czy najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione. Powiedział, że "racjonalnie i obiektywnie – tak".

W odniesieniu do kolizji rządowej limuzyny zamykającej kolumnę, w której jechała wicepremier Beata Szydło, do jakiej doszło w ubiegłym tygodniu na Śląsku, Miłkowski powiedział, że "zdarzają się kolizje, czasem wypadek".

– W tym dniu w całej Polsce zdarzyło się 1370 kolizji – wskazał. Na uwagę, że wypadki z udziałem samochodów rządowych zdarzają się często, odparł: tak się zdarza, bo tak ruch drogowy czasami wygląda.

Zapytany o doświadczenie kierowcy auta wiozącego Beatę Szydło poinformował, że ma: dwa lata służby, a wcześniej pięć lat był zawodowym kierowcą. Jeździł we flocie samochodowej, w prywatnej firmie.

Powiedział też, że ukończył wymagane szkolenia praktyczne i potwierdził, że kierowca ten jeździł też z zagranicznymi delegacjami w ramach szkoleń.

– Czas w służbie, to nie jest jedyny moment, kiedy zdobywa się doświadczenie. Mamy pewien paradoks – państwo się upieracie, że żeby jeździć w ochronie osób, o jakich tutaj mówimy, to trzeba mieć doświadczenie. A zdobyć je funkcjonariusz ma gdzie? – pytał Miłkowski.

Szef SOP został też zapytany, dlaczego była premier jeździ dwoma samochodami, na co odparł: "a dlaczego nie?".

– To uzależnione jest od tego, jak oceniany jest stopień zagrożenia dla danej osoby. Taka analiza zagrożeń dokonywana jest kwartalnie, półrocznie, zależnie od osoby, zdarzeń, okoliczności i informacji, które uzyskujemy – podkreślił.

Zapytano go również o kolizję, w której kolumna prezydencka z radiowozami na czele potrąciła chłopca na przejściu dla pieszych. Dziecku natychmiast udzielili pomocy ratownicy z karetki jadącej w kolumnie. Wyszedł do niego także prezydent Andrzej Duda. Na stwierdzenie, że "to mogła być prowokacja", szef SOP powiedział "mogła być, ale nie była".

– Możemy zakładać najczarniejsze scenariusze i zakładać, że to była prowokacja, ale (...) my wiedzieliśmy, co tam się zdarzyło i kto tam jest. W okolicy tego wypadku wszędzie byli funkcjonariusze – wskazał.