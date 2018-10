Fabryka Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) w Wałbrzychu uruchomiła nową linię produkcyjną przekładni do napędu hybrydowego 4. generacji. Przekładnie będą montowane w nowej Corolli Hybrid i Toyocie C-HR Hybrid w Europie. To pierwszy etap kilkuletniego programu wprowadzania technologii hybrydowej i architektury TNGA (Toyota New Global Architecture) do polskich fabryk.

Toyota Corolla Hatchback i Corolla Touring Sports (kombi) / Toyota

Wałbrzych pierwszy w Europie

Co ważne, dolnośląski zakład, jest pierwszą fabryką Toyoty spoza Azji i drugą zlokalizowaną poza Japonią, która zajmie się wytwarzaniem tego kluczowego komponentu w hybrydowej technologii japońskiej marki. Przekładnia koordynuje współdziałanie jednostki elektrycznej i silnika spalinowego.

– Przekładnia z Polski będzie wysyłana do zakładów w Wielkiej Brytanii i Turcji. W pierwszym od stycznia 2019 roku będzie powstawać hybrydowa Corolla i Corolla Touring Sports. Drugi ośrodek już wytwarza Toyotę C-HR, a w 2019 roku zajmie się też produkcją hybrydowej Corolli sedan nowej generacji – mówi dziennik.pl Robert Mularczyk, PR Senior Manager Toyota Motor Poland i Toyota Central Europe. – Do tej pory układy hybrydowe powstawały w zakładzie Toyoty w Japonii, skąd importowano je do Europy – wyjaśnia.

Toyota Corolla / Toyota

Toyota inwestuje i...

– W 2000 roku, wraz z premierą pierwszego modelu hybrydowego, postawiliśmy pierwszy krok na drodze do elektryfikacji samochodów w Europie. Obecnie prawie co drugi samochód opuszczający nasze salony to auto hybrydowe, a sprzedaż hybryd nieustannie rośnie – twierdzi Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe. – Technologia hybrydowa to nasz główny wyróżnik. To element naszej globalnej strategii elektromobilności, która zakłada, że do 2030 roku osiągniemy roczną sprzedaż na świecie ponad 5,5 mln zelektryfikowanych samochodów, w tym milion aut bezemisyjnych. Stały wzrost sprzedaży hybryd w Europie pozwala nam zwiększyć lokalną produkcję komponentów do napędów hybrydowych – dodaje.

Uruchomienie linii produkcyjnej nowej przekładni do napędu hybrydowego wiązało się z inwestycją 288 mln zł. Ale to nie koniec. Po wdrożeniu tego oraz kolejnych, zaplanowanych na najbliższe lata projektów całkowity poziom inwestycji w polskie fabryki Toyoty wyniesie ponad 4,5 mld zł.

Napęd z Polski trafia do dwóch fabryk samochodów Toyoty / Toyota / Jacek Zych FORUM

... poszukuje pracowników

Inwestycja japońskiego koncernu pozwoli także stworzyć nowe miejsca pracy. Do roku 2020 poziom zatrudnienia w zakładach TMMP wzrośnie o prawie 600 osób do łącznej liczby ponad 2500 pracowników. Obecnie trwa rekrutacja do obu fabryk Toyoty w Polsce: w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach. Kogo szukają?

– Do obu zakładów, w Wałbrzychu i w Jelczu-Laskowicach, najbardziej potrzebujemy pracowników utrzymania ruchu. Kandydaci powinni mieć wykształcenie minimum zawodowe. Preferowane kierunki – elektryk, elektronik, mechatronik, automatyk, mechanik obróbki skrawaniem. Niezbędna jest też praktyczna znajomość zagadnień mechanicznych i elektrycznych – mówi dziennik.pl Grzegorz Górski, manager General Affairs TMMP.

Wiadomo, że w Wałbrzychu na umowę pracę można liczyć po trzech miesiącach, a w Jelczu Laskowicach po pół roku.

Zakład, w którym przed chwilą ruszyła produkcja nowej przekładni poszukuje też ludzi do pracy przy taśmie. To może być szansa dla osób, które chcą się przekwalifikować…

– Od przyszłych pracowników produkcji, zarówno mężczyzn jak i kobiet, nie wymagamy żadnego doświadczenia w pracy w fabryce. Osoby te nauczymy wszystkiego w naszym centrum szkoleniowym Dojo oraz przy wsparciu trenerów liniowych – wyjaśnia Górski

Toyota do swoich fabryk w Wałbrzychu i Jelczu Laskowicach poszukuje też pracowników logistyki (m.in. operatorów wózków widłowych z uprawnieniami). Ten drugi zakład w 2019 roku rozpocznie produkcję nowych silników benzynowych 2.0 oraz 1.5 stosowanych m.in. w napędach hybrydowych. I właśnie dlatego do 2020 roku firma chce zatrudnić w Jelczu Laskowicach około 500 nowych pracowników i w ten sposób podwoić załogę.

Do roku 2020 poziom zatrudnienia w zakładach TMMP wzrośnie o ok. 600 osób / Toyota / Jacek Zych FORUM

Jakie zarobki w fabryce Toyoty?

Dla osób rozpoczynających pracę TMMP oferuje 3 tys. brutto czyli płaca zasadnicza puls premie. A poza pensją można liczyć na bogaty pakiet socjalny obejmujący m.in. prywatną opiekę medyczną, pakiet sportowy, dofinansowania do obiadów, leasing samochodów marki Toyota na preferencyjnych warunkach.

Osoby, które myślą o przeprowadzce w związku ze zmianą pracy na zakład w Jelczu Laskowicach mogą liczyć na pakiet relokacyjny, który obejmuje: wsparcie w przeprowadzce i zakwaterowaniu, pomoc w znalezieniu pracy dla partnera/małżonka oraz jednorazowy dodatek w wysokości 4500 zł.