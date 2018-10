System Yanosik to najpopularniejszy w Polsce komunikator dla kierowców, z którego aktywnie korzysta średnio 1,5 mln użytkowników miesięcznie. Natomiast Allegro to największa sprzedażowa platforma internetowa w kraju. Dwaj giganci polskiego rynku znaleźli wspólny mianownik jakim są kierowcy, a dokładniej osoby zmotoryzowane chcące sprzedać swoje auto. Dzięki temu można już dodać ogłoszenie sprzedaży na Allegro za darmo. Warunkiem jest wystawienie oferty z poziomu aplikacji Yanosik.

– Schemat dodania ogłoszenia został maksymalnie uproszczony. Wystarczy przejść do zakładki "Samochód" w aplikacji, zeskanować kod z dowodu rejestracyjnego auta, dzięki czemu spora cześć danych zostanie uzupełniona automatycznie, a następnie wystawić pojazd w serwisie Allegro. Osoby dopiero zastanawiające się nad wymianą pojazdu mogą uprzednio sprawdzić wartość rynkową swojego samochodu. Do tego również wystarczy zeskanowanie dowodu rejestracyjnego. Co więcej, na ekranie startowym aplikacji pojawiają się ogłoszenia innych użytkowników o sprzedaży auta. Zwiększa to szanse sprzedających na dotarcie do większej liczby potencjalnych klientów skupionej w społeczności systemu Yanosik – komentuje Paweł Bahyrycz, Yanosik.